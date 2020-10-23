劇場共融／醍醐灌頂一句話！兩廳院解決阻礙　開啟另扇門

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劉怡汝回憶，自己剛接下兩廳院總監時，兩廳院剛做完裝修，增加了一些輪椅席，但是卻被某一些單位抱怨，認為兩廳院很不重視不同狀況的觀眾的需求，自己那時候不知道發生了什麼事情，因此和團隊就到英國的殘障藝術節考察，才瞭解到共融真正的需求是什麼。
「四肢健康、眼睛清明的人是無法瞭解殘障者的世界如何，過往就用我們自己的想像行事。」劉怡汝說，自己在殘障藝術節遇到一名台灣的殘障藝術家，「那時候他說，我們如果認為參加藝術活動是種人權的話，那為什麼表演場域設下重重阻礙將他們排斥在劇場門外？」這句話就像醍醐灌頂，「我們常常都覺得這樣就夠了，但對他們來說就只是刮到表皮一樣而已。」
這一趟國外考察經驗，成為兩廳院推動共融的養份，兩廳院自2015年開始舉辦口述影像之後，每年都有零星的口述表演服務，到今年雲門舞集、無垢舞蹈劇場等台灣具代表性的舞蹈團體也接連加入，今年兩廳院的駐館藝術家周東彥、樊宗錡也在作品中規劃情境字幕，讓演出貼近所有人的需求。
但劉怡汝坦言，還有許多硬體、技術上的限制還需要突破，設備和器材也會持續添購，「今年下半年來每一場口述影像的位子都搶光了，顯見這樣的需求還是有一定的規模的。」目前由於訊號設備上的限制，選擇口述影像服務的觀眾只能選擇特定區域的位子，不過劉怡汝強調，兩廳院要做到的事情是「化於日常」，最終的目標是希望口述影像耳機在所有位子都能收訊，因此也申請作為未來5G建制的示範場館，希望突破技術上的障礙。
「他們願意付錢看表演啊，但我們連這個選項都沒有給他！」於是兩廳院就開始諮詢殘障者顧問，吸收別人的經驗，慢慢建構起今天的樣貌，不過劉怡汝也提到，現在在做的共融是看得見的障礙，看到有不方便的人、缺乏感官的人，這些都是有形的障礙，但劇場不是只有這群人進不來而已，有一些人看似平常，但他進不了劇場，「因為他無法理解劇場裡發展的東西是什麼。」
劉怡汝舉例，像現在正在推行的輕鬆自在場，一開始的初衷是因為有特殊狀況的觀眾，像是妥瑞氏症患者會無法控制的發出聲音，自閉症的患者沒有辦法安靜的觀賞演出，但這就也代表著，這些病患的家人也進不來劇場，甚至有生理需求上的老人家，無法久坐、需要吃藥，這是很多觀眾是無法容忍、諒解的，其實真的有很多看不見得族群因為各式各樣的障礙，讓他們不敢進劇場，「對我們來說，找到這些看不見的障礙並解決，那就是接下來無止境的旅程了。」
劉怡汝強調，藝術應該進到每一個人的生活中，提供給每個人養分，應該是每個人可以選擇要不要進到劇院，而不是進不了劇院。