雨彈轟到下週一！「5縣市」明日嚴防豪雨 氣溫變化曝光
雨彈轟到下週一！「5縣市」明日嚴防豪雨 氣溫變化曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-16 23:47:11｜update2020-10-16 23:51:40
今（16）日北台灣東北風持續影響，部分地區出現降雨。中央氣象局也在晚間10時50分針對北北基、宜花5縣市發布「豪雨特報」，受東北風影響，易有短時強降雨，並提醒因連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
預報員顏增璽指出，今（16）日晚間至明（17）日整天東北風會再度增強，氣溫部分，各地天氣有變化，北台灣會下降4度，僅剩25、26度左右，而中南部仍有31度高溫，日夜溫差較大。降雨部分，16日晚間到17清晨基隆北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有大雨或豪雨等級累積雨量，17日宜蘭仍有較大雨勢，並預估這一波降雨會持續到下週一（19日），在此之前整個北部與東半部都需嚴防大雨甚至豪雨。
顏增璽也提醒，「因為已經連日降雨，山區要慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水」，此外，東北風影響情況下，台灣沿海空曠地區也會出現較強陣風，民眾若到海上作業或海邊都要特別注意安全。
豪雨特報：
大雨－台北市、新北市、基隆市、花蓮縣；大豪雨－宜蘭縣。（編輯：潘毅）