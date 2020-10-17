英相強生：是時候替無貿易協議下脫歐做準備

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英相強生：是時候替無貿易協議下脫歐做準備

中央社

calendar_today2020-10-17 05:39:46

▲英國首相強生。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國首相強生今天表示，現在是時候為了英國在無貿易協議之下脫離歐洲聯盟（EU）做準備，因為歐盟拒絕認真協商。強生還說，除非歐盟改弦易轍，否則將不會有協議。
路透社報導，5年來的英國脫歐危機若在紛擾中以無貿易協議作結，恐令英國、歐盟與擴及其他地區的複雜供應鏈陷入混亂，並使得武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的經濟衝擊加重。
歐盟昨天召開峰會後下達最後通牒，對於談判缺乏進展表達擔憂，並呼籲倫敦當局在關鍵癥結點退讓，否則明年1月1日起雙邊貿易聯繫將斷裂。

強生（Boris Johnson）今天表示：「我已做出結論，我們應為1月1日起（與歐盟間採取）更類似澳洲的方式做準備，也就是單純以全球自由貿易的原則為基礎。」

「除非（歐盟談判）方式徹底改變，否則我們將訴諸澳洲方式來解套。而且我們應帶有強烈信心這麼做。」
強生還說：「情勢愈來愈明顯，歐盟不希望做出我們原本要求的加拿大式協議。我們曾加入歐盟45年，他們能給我們加拿大式條件，卻不這麼做，這確實似乎令人費解。」（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1091016
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