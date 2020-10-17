新冠疫情全球燒！歐洲確診數翻倍　比利時宣布宵禁

比利時總理亞歷山大·德克魯（ Alexander De Croo ）表示，確診病例數每天都在增加，該國的醫療體系正承受著巨大的壓力，警告下週的病例數可能還會繼續攀升，重新出台限制措施有其必要。
比利時的公衛單位也聲稱，以目前的感染速度來看，比利時的 ICU 病床將在 11 月中旬用完，所以從 10 月 26 日開始，所有比利時醫院都必須將一半的床位優先保留給新冠肺炎的患者，這意味著非緊急程序和護理將不得不延遲或取消。
報導並指出，這些新的限制措施將從當地時間週一( 19 日)開始生效。宵禁的實施將從午夜開始直到凌晨 5 點，晚上 8 點後禁止販售酒精類飲料，家庭成員在外的聚集也被禁止，相關措施將持續至少 4 週，並在 2 週後對其效果進行評估。
比利時的鄰國荷蘭，已於 10 月 13 日關閉了酒吧和餐廳，緊接著法國也宣布實施宵禁。世界衛生組織（ World Health Organization, WHO ）新興疾病部門官員范科霍芙（ Maria Van Kerkhove ） 16 日在記者會上表示，隨著北半球冬季將至，新冠肺炎病例正在增加，歐洲狀況尤為嚴重，光是在過去 7 天，歐洲通報的病例數就比 3 月份的首波疫情高峰高出近 3 倍，住院人數也正在增加，許多城市的重症加護病床將在未來數週內飽和。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。