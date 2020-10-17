新冠疫情全球燒！歐洲確診數翻倍　比利時宣布宵禁

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新冠疫情全球燒！歐洲確診數翻倍　比利時宣布宵禁

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-17 07:23:43

▲隨著新一波新冠疫情襲向歐洲，比利時也將實施宵禁等限制措施。圖為近日布魯塞爾街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新一波新冠疫情襲向歐洲，比利時也將實施宵禁等限制措施。圖為近日布魯塞爾街頭。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情仍在延燒中，截至台灣時間 17 日清晨，全球已有 39160871 人確診、 1101468 人病亡，其中疫情最嚴重的美國，染病人數已破 800 萬，近 22 萬名美國人因新冠病逝，幾乎每 5 名新冠死者中就有 1 人是在美國。不過近日歐洲也出現疫情反彈，德國、法國、荷蘭都已重啟防疫限制措施，連比利時也已宣布將實施宵禁。
綜合《路透社》《美聯社》等外媒報導，人口約 1150 萬的比利時，是目前歐洲疫情最嚴重的國家之一，上週平均每天都會新增近 6000 個確診病例，截至發稿時間為止，該國已有 191959 人染疫、 10327 人死亡。面對新冠肺炎病例激增，比利時政府週五宣布新的限制措施，包括宵禁和暫時關閉咖啡館、酒吧、餐館，為期 1 個月，希望能遏制病毒繼續擴散。
比利時總理亞歷山大·德克魯（ Alexander De Croo ）表示，確診病例數每天都在增加，該國的醫療體系正承受著巨大的壓力，警告下週的病例數可能還會繼續攀升，重新出台限制措施有其必要。

比利時的公衛單位也聲稱，以目前的感染速度來看，比利時的 ICU 病床將在 11 月中旬用完，所以從 10 月 26 日開始，所有比利時醫院都必須將一半的床位優先保留給新冠肺炎的患者，這意味著非緊急程序和護理將不得不延遲或取消。

報導並指出，這些新的限制措施將從當地時間週一( 19 日)開始生效。宵禁的實施將從午夜開始直到凌晨 5 點，晚上 8 點後禁止販售酒精類飲料，家庭成員在外的聚集也被禁止，相關措施將持續至少 4 週，並在 2 週後對其效果進行評估。

比利時的鄰國荷蘭，已於 10 月 13 日關閉了酒吧和餐廳，緊接著法國也宣布實施宵禁。世界衛生組織（ World Health Organization, WHO ）新興疾病部門官員范科霍芙（ Maria Van Kerkhove ） 16 日在記者會上表示，隨著北半球冬季將至，新冠肺炎病例正在增加，歐洲狀況尤為嚴重，光是在過去 7 天，歐洲通報的病例數就比 3 月份的首波疫情高峰高出近 3 倍，住院人數也正在增加，許多城市的重症加護病床將在未來數週內飽和。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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