名家論壇》韋安／「不戰而戰」的心戰危機

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名家論壇》韋安／「不戰而戰」的心戰危機

文/韋安

calendar_today2020-10-17 08:25:31

▲國慶雙十後，央視播出一系列台灣間諜專題，考驗蔡政府如何處理越來越冷的兩岸關係。（圖／記者葉政勳攝，2020.10.10）
▲國慶雙十後，央視播出一系列台灣間諜專題，考驗蔡政府如何處理越來越冷的兩岸關係。（圖／記者葉政勳攝，2020.10.10）
對岸指標性的媒體人曾喊話，呼籲即使現在兩岸軍事對立緊張，但各方不要「開第一槍」。國防部9月中也表示，面對兩岸軍事情勢升溫，軍方依「不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火」原則，將「第一擊」的定義，修改為「自衛反擊權」。兩岸進入「不戰而戰」的奇特新局。
媒體朋友最近透露，內湖一棟大樓，幾年前24億交易，開價29億賣了多時未果，日前以30多億成交。也有不少台商，四處尋找工業用地，想要投資設廠。這說明，資金和台商回流，並非政府單方面宣傳，而是企業界對台灣的安全和經濟前景，普遍看好和充滿信心。
面對自1949後，70年以來，中共對台最高強度的軍事施壓，台灣人表現的處之泰然。股市維持高點，匯率創下近年新高。

共機頻繁地越過海峽中線，對西南空域的侵擾，和不知第幾波的實彈演習，然而「不可能開戰」和「要戰就戰」，「不怕戰」仍是台灣主流認知和思維。

不過這種「不戰而戰」狀況，長期延續下去，台灣又該如何因應？

綠政府已經開始試圖緩和兩岸的緊張，外交部長公開表示，台灣目前並不尋求與美國建立全面性的外交關係；蔡總統也在今年雙十國慶講話中，一改過去兩年來的強硬姿態，向對岸釋出某種「善意」。不過以對岸的各種反應，僵局短期內仍無法化解。

而從各類民意的聲音來看，多數民眾對政府「有尊嚴地妥協」，以換取和平，好像並不買賬。形成一種「武統」和「要戰就戰」，而非「避戰」的兩岸民意僵局。

藍營地方民代，建議面對兩岸的軍事戰爭風險，要修法全民皆兵，立法男女徵兵。綠營政治新秀，則主張每個人「在家當兵」，來保衛台灣安全。

於是，除了有意或無意的「檫槍走火」，當前台海爆發戰爭的可能性仍不高，但輿論場，已經充滿了「嘴炮戰爭」。長期下來將形成全民心理層面的戰爭陰影，這樣資金還敢回流，台商還敢投資嗎？或許，這就是北京的戰略目的。

前國防部長、現任退輔會主委馮世寬忍不住的一席「渣男說」，重批民進黨智庫副執行長吳怡農「在家當兵」高論，實在有其苦衷。兩岸的軍事實力比較，台灣能不能戰、如何戰，一旦發生戰爭的結局，以及如何避戰和應戰的方式，作為軍事專家，馮比什麼人都清楚。

「渣男」與「渣女」，指的是在情慾關係中，「不誠實」與「不負責」。為了炒作聲量，或表達愛台、愛國之情，鼓吹全民皆兵，提議「在家當兵」，或推動不分男女全面募兵，到底負不負責？

一，面對顯見的近期軍事風險增加，來得及應對嗎？二，即使來得及，這些政策推行和立法的可行性，也幾乎是零。

當前，最負責和有意義的方式，就是支持政府「有尊嚴地化解兩岸僵局」，來「避戰」（非投降），維持和平。從而來保有既有的經濟、民主和自由，其他多說不是自我困擾，就是變成心理內戰。
如果再持續這些無意義，網紅搏流量式，滿是激情的愛台討論，或是天天怒批龍應台式的「反戰」言論，不用真的開打，台灣會先輸在「不戰而戰」的心戰危機之中。
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