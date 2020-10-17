名家論壇》韋安／「不戰而戰」的心戰危機

面對自1949後，70年以來，中共對台最高強度的軍事施壓，台灣人表現的處之泰然。股市維持高點，匯率創下近年新高。
共機頻繁地越過海峽中線，對西南空域的侵擾，和不知第幾波的實彈演習，然而「不可能開戰」和「要戰就戰」，「不怕戰」仍是台灣主流認知和思維。
不過這種「不戰而戰」狀況，長期延續下去，台灣又該如何因應？
綠政府已經開始試圖緩和兩岸的緊張，外交部長公開表示，台灣目前並不尋求與美國建立全面性的外交關係；蔡總統也在今年雙十國慶講話中，一改過去兩年來的強硬姿態，向對岸釋出某種「善意」。不過以對岸的各種反應，僵局短期內仍無法化解。
而從各類民意的聲音來看，多數民眾對政府「有尊嚴地妥協」，以換取和平，好像並不買賬。形成一種「武統」和「要戰就戰」，而非「避戰」的兩岸民意僵局。
藍營地方民代，建議面對兩岸的軍事戰爭風險，要修法全民皆兵，立法男女徵兵。綠營政治新秀，則主張每個人「在家當兵」，來保衛台灣安全。
於是，除了有意或無意的「檫槍走火」，當前台海爆發戰爭的可能性仍不高，但輿論場，已經充滿了「嘴炮戰爭」。長期下來將形成全民心理層面的戰爭陰影，這樣資金還敢回流，台商還敢投資嗎？或許，這就是北京的戰略目的。
前國防部長、現任退輔會主委馮世寬忍不住的一席「渣男說」，重批民進黨智庫副執行長吳怡農「在家當兵」高論，實在有其苦衷。兩岸的軍事實力比較，台灣能不能戰、如何戰，一旦發生戰爭的結局，以及如何避戰和應戰的方式，作為軍事專家，馮比什麼人都清楚。
「渣男」與「渣女」，指的是在情慾關係中，「不誠實」與「不負責」。為了炒作聲量，或表達愛台、愛國之情，鼓吹全民皆兵，提議「在家當兵」，或推動不分男女全面募兵，到底負不負責？
一，面對顯見的近期軍事風險增加，來得及應對嗎？二，即使來得及，這些政策推行和立法的可行性，也幾乎是零。
當前，最負責和有意義的方式，就是支持政府「有尊嚴地化解兩岸僵局」，來「避戰」（非投降），維持和平。從而來保有既有的經濟、民主和自由，其他多說不是自我困擾，就是變成心理內戰。
如果再持續這些無意義，網紅搏流量式，滿是激情的愛台討論，或是天天怒批龍應台式的「反戰」言論，不用真的開打，台灣會先輸在「不戰而戰」的心戰危機之中。