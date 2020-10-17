馬英九：關中天　蔡將超越戒嚴　超越香港

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馬英九：關中天　蔡將超越戒嚴　超越香港

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-17 09:12:28

前總統馬英九10日痛批蔡英文總統沒有真心捍衛中華民國，光講有決心維持兩岸穩定的「漂亮話」，又有何用？( 圖／記者陳弘志攝，2020.10.10 )
▲前總統馬英九17日提醒蔡英文總統，如果真的關中天，蔡政府對言論自由的箝制，將超越戒嚴時代、超越香港。( 圖／記者陳弘志攝 )
外傳蔡政府可能讓中天新聞台在年底關台，前總統馬英九今天(17)為中天講話，他提醒蔡英文總統，如果真的關中天，蔡政府對言論自由的箝制，將超越戒嚴時代、超越香港。
以下是馬英九17日針對中天案，於臉書發表的全文：
今年1月，美國「時代雜誌」刊出蔡英文總統專訪，她說：「台灣的言論自由應該是亞洲數一數二的，這是亞洲最自由的地方之一，對媒體來講是一個最好的環境」。此話言猶在耳，卻傳出中天新聞台因言論得罪當道，可能被撤照。

蔡總統不久前也才抨擊，中共大幅壓縮香港言論自由，要台灣「撐香港」。撤銷電視新聞台執照在民主國家是極為嚴重的事，難道蔡政府對言論自由的箝制，要超越戒嚴時代？超越香港？如果中天真的被撤照，台灣的言論自由又由誰來撐？

2008年3月我當選總統，美國總統小布希賀電讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」，台灣民眾深以為傲。但民進黨執政四年來，台灣與自由、民主卻漸行漸遠。黨產會、促轉會、中選會、陸委會等機關一一「東廠化」，《反滲透法》更成為製造綠色恐怖的惡法。

蔡總統曾說，「台灣言論自由的邊界正被侵蝕」，我要提醒，政府若真的將中天新聞台撤照，所被侵蝕的不只言論自由的邊界，而是言論自由的核心，也是民主的核心。蔡總統，您才剛剛高票連任，切莫重創台灣民主，趕快懸崖勒馬。
美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比。我呼籲這兩個關心台灣言論自由的單位，以及所有關心台灣民主制度的國際友人，與台灣民眾一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台、打壓言論自由這種極權國家才會做的醜事，在台灣發生。
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