美大選逼近、美股漲跌互見　台股短線恐持續震盪

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美大選逼近、美股漲跌互見　台股短線恐持續震盪

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-10-17 10:06:28

▲台股由紅翻黑，高低差近500點，終場跌1.5點，來到12586點，跌幅0.01%，而成交金額爆量來到3432億元，創台股史上新高。(圖／NOWnews資料照片)
▲美國大選逼近，美股16日漲跌互見，台股短線恐持續震盪。(圖／NOWnews資料照片)
美國昨（16）日漲跌互見，而台股受到美國大選步入倒數兩周，以及美股回檔等短線影響，即使有台廠重量級法說報喜，但台股昨日終場下跌77.45點，收在12750.37點，成交量1861.89億元，周線翻黑。投信業者指出，目前仍是寬鬆政策的環境，但受美國大選影響，預期台股後市短線維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。
美股周五漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲112.11點，漲幅0.39%，收在28606.31點；標準普爾500指數上漲0.47點，或0.01%，收在3483.81點；那斯達克指數則下跌42.314點，或0.36%，收在11671.556點。
針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續維持區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票無非是替代能源族群，然後就是低檔的股票反彈，沒有很明確的強勢股。

廖哲宏表示，自下半年以來，台股一直維持在12100至13000點附近做區間震盪，近期指數臨13000點、近關情怯，加上美國總統大選許尚未底定，觀望氣氛漸濃，也讓市場追價意願相對低。

在題材上，廖哲宏表示，iPhone 新機發表，由於價格僅合乎市場預期，市場對於銷售量並未有太大預期，但認為累積更換5G的需求是存在的，會遠超過過去正常的換機需求，預期相關零組件，基板、軟板等有望同步受惠。

在資金面，廖哲宏表示，目前聯準會還是維持寬鬆的低利環境，外資已未有大幅賣超的現象，待不確定因素緩解，預期應仍有再回流的機會；中短線展望則須關注季線與半年線不宜跌破。

在國際情勢上，廖哲宏表示，目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數，若有政權無法順利延續或移轉，抑或者疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。預期台股後市短線仍維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。

永豐證券投顧則指出，過去一周上市櫃公司釋出9月營收，同時台積電法說釋出獲利成長訊息，本應激勵台股，但指數在周一、二短暫逼近13000點後，一路下滑，顯示市場似乎另有隱憂。
可能的問題是華為禁令在9月中到期，因此華為囤貨的急單可能到此結束，10月業績是否如此出色，有待觀察。另外，美國總統選舉接近，市場屏息以待，同時美股進入財報高峰，變數增多，建議還是等待低價，不要輕易出手。
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