美大選逼近、美股漲跌互見　台股短線恐持續震盪

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續維持區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票無非是替代能源族群，然後就是低檔的股票反彈，沒有很明確的強勢股。
廖哲宏表示，自下半年以來，台股一直維持在12100至13000點附近做區間震盪，近期指數臨13000點、近關情怯，加上美國總統大選許尚未底定，觀望氣氛漸濃，也讓市場追價意願相對低。
在題材上，廖哲宏表示，iPhone 新機發表，由於價格僅合乎市場預期，市場對於銷售量並未有太大預期，但認為累積更換5G的需求是存在的，會遠超過過去正常的換機需求，預期相關零組件，基板、軟板等有望同步受惠。
在資金面，廖哲宏表示，目前聯準會還是維持寬鬆的低利環境，外資已未有大幅賣超的現象，待不確定因素緩解，預期應仍有再回流的機會；中短線展望則須關注季線與半年線不宜跌破。
在國際情勢上，廖哲宏表示，目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數，若有政權無法順利延續或移轉，抑或者疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。預期台股後市短線仍維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。
永豐證券投顧則指出，過去一周上市櫃公司釋出9月營收，同時台積電法說釋出獲利成長訊息，本應激勵台股，但指數在周一、二短暫逼近13000點後，一路下滑，顯示市場似乎另有隱憂。
可能的問題是華為禁令在9月中到期，因此華為囤貨的急單可能到此結束，10月業績是否如此出色，有待觀察。另外，美國總統選舉接近，市場屏息以待，同時美股進入財報高峰，變數增多，建議還是等待低價，不要輕易出手。