羽球／世代傳承！約根森結束選手生涯 激動落淚告別賽場
羽球／世代傳承！約根森結束選手生涯 激動落淚告別賽場
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-17 10:11:25
32歲的丹麥名將、被對岸網友親切的稱為「約道士」的Jan Ostergaard Jorgensen，今天在丹麥公開賽八強戰輸給了自家小老弟、世錦賽銀牌得主Anders Antonsen，結束生涯的最後一戰。
這次丹麥公開賽由於疫情而不少球員選擇不參賽，也讓賽事的整體星光黯淡不少，但今天的這場比賽卻別有意義，因為在羽壇奮戰十多年的Jorgensen已經宣布此次賽會將會是他生涯的最後一站。雖然過去Jorgensen在比賽中以滿滿的鬥志為人所著稱，但歲月無情，此役他面對後起之秀的Antonsen，只在首局之初還有些抵抗能力，但接下來就迅速的潰敗，最終以21:12、21:10遭到淘汰，生涯也就此告終。
賽後，Jorgensen和Antonsen互換球衣，頗有世代傳承的意味，而前者也忍不住流下熱淚，他表示自己開賽前就知道取勝機會不高，因此整場比賽都難掩激動，但仍很高興能站在此比賽。語畢，全場也報以熱烈的掌聲，致敬這位鬥士。Antonsen贏球之後，接下來將在四強戰和我國「一哥」周天成進行對決，兩人將來爭奪最後男單決賽的門票。