BBC預測川普5大勝選原因！政壇地震、民調不準都有可能

1.另一個「10月驚奇」
4 年前，一樣距離選舉不到 2 週，希拉蕊便被爆出在任職國務卿期間使用私人電郵等弊端，此事在接下來的時間幾乎佔據了頭條版面，為川普的競選活動提供了喘息空間；現在拜登被外媒以電子郵件通信紀錄爆出，曾與次子杭特任職的烏克蘭能源公司( Burisma )高層會面等事，宛如當年「電郵門」再次上演。
《 BBC 》推估，在未來半個月，美國政壇可能還會發生足以推動川普勝選的「大地震」，仍充滿難以預測的未知數與變動性。
2. 民調不準
自從拜登獲得民主黨總統提名以來，全國民調似乎穩定領先川普，甚至在關鍵搖擺州也經常表現出穩定優勢。然而，2016 年的大選已經證明，選前民調僅供參考，最終結果仍可能跌破眾人眼鏡，當時民調機構即是錯估未經大學教育的選民以及白人族群對川普的支持，而且投錯票、郵寄選票填寫錯誤、郵遞過程中出現延誤、人潮眾多導致投票意願低下等情況也不是不會發生。
3.總統辯論扭轉形象
川普在與拜登的首場辯論會中，因瘋狂、胡亂攻擊對手而遭致不少負評，隨著第 2 場辯論取消，川普看似又少了 1 次可以挽回形象的機會。不過若川普能在最後 1 場辯論( 22 日)表現更穩重、更有總統的樣子，而拜登出現口誤或戲劇性的失誤的話，川普就有機會扳回一城。
4. 拿下關鍵搖擺州
雖然民調顯示拜登領先，但若川普能拿下賓州、佛州等關鍵搖擺州，加上美國獨特選舉制度的幫助，也可能導致川普勝選。例如 2016 年大選，川普的全國民眾總票數其實是以 62979636 張（ 45.97% ）輸給希拉蕊的 65844610 張票（ 48.06% ），但由於他贏得 306 張選舉人票，比希拉蕊的 232 張還多，最後仍由他坐上總統的寶座。
5. 拜登有失誤
從政經驗豐富的拜登，在政治的專業訓練上比川普更加有基礎，而且比起川普三不五時就在推特或公開場合罵人，話少的拜登似乎是個較沉穩的好選擇。不過，由於拜登現在正認真投入競選，隨著曝光場合變多，失言或失態的風險也在提高，導致自家陣營出現分歧，並進一步引發選民對拜登年事已高、能否勝任的擔憂。