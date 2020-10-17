談美豬美牛點出2關鍵 柯文哲認為「不是食安問題」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-17 10:38:22｜update2020-10-17 10:49:20
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲17日出席民眾黨舉辦的「在地議題，民主發聲」國家治理論壇，他指出美豬美牛其實不是食安問題，而是溝通與管理的問題，但民進黨政府一個問題沒做，一個問題處理得不對。
柯文哲在致詞時表示，從專業角度來看，美豬、美牛其實不是食安問題，而是管理和溝通的問題。這就像醫生對病人選擇治療的方式，其實是溝通問題。他曾對馬英九說，馬英九真的很老實，美牛議題當時讓民進黨在立法院議場鬧了四天五夜，但蔡英文開放美豬，連民眾黨或時代力量在立法院開公聽會，想找衛福部長陳時中來說明，理都都不理你，「這就是沒有溝通」。柯文哲說，再來是管理問題。 最近他去台北市議會備詢，有國民黨議員問他，台北市要怎麼處理？例如買貢丸怎麼分辨？他認為還是應該從源頭來管理，而不是末端去想辦法。他認為「源頭管理、 明白標示」最重要，「是不是美國來的豬肉？不重要，有沒有含瘦肉精？這最重要」。有沒有含瘦肉精？他才在意，他不在意產地，為何這要標給他看？他無法理解民進黨政府在想什麼？
柯文哲認為，美豬美牛吵得這樣，講清楚就好，但民進黨政府沒有講清楚。其實萊克多巴胺在血漿中的半衰期是四小時，豬隻在屠宰前三天，先不餵牠萊克多巴胺，血液中的含量就會降到非常低。因此他認為如果可以在美國的源頭，就先做好瘦肉精管理，遠勝之後在台灣的抽驗，因為台灣每個抽驗樣本，就要好幾千元。科學是依據專業來處理，但目前是「政治凌駕專業的政府」。柯文哲說，台灣民眾黨相對於藍綠政黨，就是希望讓人民過好一點的生活，這是他與藍綠最大的不同點，而不是以意識型態為最大訴求。他強調「他對很多東西不在意，不在意後，才能堅持」，這是台灣民眾黨為何要守住價值的原因。