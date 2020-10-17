靖國神社秋例大祭　菅義偉承襲安倍奉供

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靖國神社秋例大祭　菅義偉承襲安倍奉供

中央社

calendar_today2020-10-17 12:26:26

▲菅義偉。（圖／翻攝自日本宮內廳官網）
▲菅義偉。（圖／翻攝自日本宮內廳官網）
（中央社東京17日綜合外電報導）備受爭議的日本靖國神社今明兩天舉行秋季例大祭，接任首相剛滿一個月的菅義偉今天並未親赴參拜，而是承襲前首相安倍晉三做法，供奉被稱為「真榊」的供品。
位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。
日本放送協會（NHK）報導，配合今天開始舉行的靖國神社秋季例大祭，菅義偉供奉被稱為「真榊」的供品。相關人士表示，菅義偉過去擔任內閣官房長官期間，從未供奉過「真榊」，這次應是承襲安倍做法。

這次例大祭包括眾議院議長大島理森、厚生勞動大臣田村憲久，及萬博擔當大臣井上信治，也都供奉「真榊」。

日本讀賣新聞報導，菅義偉今天以「內閣總理大臣菅義偉」名義供奉「真榊」，這也傳達出菅義偉到18日為止的例大祭期間，不會親赴靖國神社參拜的想法。這是菅義偉首相任內第一次碰上例大祭。

安倍9月19日在推特上貼文表示，他已赴靖國神社參拜，向「英靈」報告卸任首相一事，並附上一張他在殿內行走的照片。這是繼2013年底以來，安倍再度參拜靖國神社，並在參拜時署名「前內閣總理大臣安倍晉三」。
安倍從2012年底再度執政後，首相任內曾於2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，受到美國總統歐巴馬政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過靖國神社，而是每年逢靖國神社春季與秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的供品；每年8月15日二次大戰結束日時，則以自民黨總裁身分自費供奉「玉串料」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1091017
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