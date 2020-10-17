小鬼生前最後訪談曝光！盼自己「活得像個孩子」

昨（16）日是小鬼離開滿一個月的日子，許多親友紛紛發文表達思念，而小鬼的臉書粉絲專頁也曝光他生前最後一支啤酒品牌的訪談，長達10分鐘的心聲和鼓勵話語，再次感動不少粉絲。

「在高山時保持謙卑，下山則享受自己的孤獨」，小鬼一開始先以爬山比喻人生，字裡行間透露出自己在演藝圈的心路歷程，「一路走來有辛苦的時刻，但是也有因跨過了困境而狂喜的時刻」，呼籲大家即使遇到了低潮也要不斷前進，保持堅持不懈的態度。

小鬼透露自己剛踏入演藝圈時最想要成為一名演員，即使自己可能花太多時間在綜藝上面，仍堅信自己會用演員這個身分來養老，因為純粹熱愛表演的人，只要有表演就會很開心。





「如果你保持赤子之心，就會想去做很多事情」，即使工作忙碌，小鬼認為運動、有趣的事情一定要去參與，因為那會是人生的出口，無論是和自己對話或是與朋友相聚，那都會是簡單的幸福，也是動力，而「活得像一個孩子」，就是小鬼追尋自我的秘訣。





小鬼提及大多數的人都認為做自己熱愛的事可以擺脫低潮，不過他認為在還沒有經歷低潮時，就應該培養更多興趣，不斷地前進，遇到不一樣的「真我」，等到真正面臨低潮時，就能明確知道自己該走的路。（編輯：侯家瑜）

▲小鬼相信自己會用演員的身分來養老。（圖／小鬼臉書）