不滿吳釗燮受訪 中國使館要求印媒遵守一中原則
中央社
calendar_today2020-10-17 12:22:04
（中央社台北17日電）印度媒體15日專訪外交部長吳釗燮，談論台印關係與未來合作的可能性，事後引發中國駐印度大使館提出抗議，並要求印媒恪守「一個中國」原則。
吳釗燮15日接受今日印度電視台（India Today TV）專訪時表示，台灣一直密切關注四方安全對話（美國、日本、澳洲以及印度）的發展。台灣在傳統上與美國、日本擁有非常良好的關係，也與澳洲擁有良好關係，與印度的關係則愈來愈好，因此台灣當然希望可開始思考如何與四方安全對話所有國家合作。對此，中國駐印使館16日發出聲明，發言人嵇蓉稱，「某印度電視台」播出對吳釗燮的專訪，是「為其台獨言論張目」，公然違背「一個中國」原則和印度政府的一貫立場，中方對此提出「嚴正交涉」並堅決反對。
聲明並「敦促」印度媒體，在報導涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持「正確立場」，恪守「一個中國」原則，不為應為「台獨勢力」提供發聲平台，避免發出錯誤信號。
聲明還聲稱，任何污蔑中國形象，挑撥中國與其他國家關係，為台灣拓展所謂「國際空間」的圖謀註定會失敗。「台灣問題」事關中國核心利益，中國堅決反對任何製造所謂「台灣獨立」、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。中國駐印使館此前數度發函抗議，並高調「指導」印媒如何報導涉台新聞，已引發印度新聞界不滿，抨擊中國干涉新聞自由。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1091017