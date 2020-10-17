泰國爆激烈示威要他下台　總理反問：不知做錯什麼

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泰國爆激烈示威要他下台　總理反問：不知做錯什麼

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-17 12:14:00｜update2020-10-17 12:19:56

▲泰國總理帕拉育拒絕下台。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管泰國近日反政府示威不斷，泰國總理帕拉育仍拒絕下台。（圖／美聯社／達志影像）
泰國的反政府示威已持續 3 個月，雖然泰國政府已在 15 日凌晨宣布曼谷進入緊急狀態，仍無法止息抗爭者的怒火，而總理帕拉育（ Prayuth Chan-Ocha ）面對要他下台的聲浪，則是堅持絕不辭職，認為自己並無做錯的地方。
綜合《路透社》《 BBC 》等報導，曼谷 7 月來已發生至少 5 次大型示威活動，多個民主運動團體，如「自由人民」（ Free People ）、「法政與遊行聯合陣線」（ United Front of Thammasat and Demonstration ）等，都聯名要求帕拉育下台，並呼籲修憲及改革王室。
帕拉育 16 日駁回了請他辭職的呼聲，說自己沒有辭職的打算，因為自己什麼也沒有做錯，為何需要下台，希望局勢很快就能獲得改善，讓緊急狀態可以及早解除。不過示威群眾對他的回應完全不滿意，連續數日不顧禁令在曼谷聚集， 16 日晚間因人潮遲遲未散，警方還出動了水炮車朝群眾噴水，強制驅離，曼谷街頭相當混亂。

▲即使泰國警方出動水炮車，仍無法澆熄民眾怒火，堅決要求政府改革。（圖／美聯社／達志影像）
▲即使泰國警方出動水炮車，仍無法澆熄民眾怒火，堅決要求政府改革。（圖／美聯社／達志影像）
即使動用高壓水柱與催淚煙霧，示威群眾仍意志堅決，拿起雨傘抵擋水柱，還繼續對警察比出象徵反獨裁的 3 指手勢，場景有如去年香港反送中運動、 2014 年雨傘運動翻版。

報導並指自從局勢升溫以來，已有部分抗議領袖和示威人士被捕，包含泰國學運領袖弗朗西斯（ Francis J. Bunkueanun Paothong ）及社運人士艾格猜（ Ekachai Hongkangwan ），他們因對路過的泰國王室車隊比出 3 指手勢，結果遭警方以泰國刑法第 110 條的「圖謀傷害泰國王后」罪名起訴，一旦被定罪，將面臨輕則 16 至 20 年徒刑、最重終身監禁的命運。

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▲ 3 根手指是本次抗議的象徵手勢。（圖／美聯社／達志影像）
帕拉育是前陸軍將領，於 2014 年的政變中推翻民選政府而奪權，迅速鎮壓了反對的聲音、掌控了媒體、建立了網際網路審查制度，一度是身兼陸軍總司令、全國維持和平與秩序委員會主席身分的泰國總理，直到同年 10 月結束總司令任期。

2017 年 10 月，帕拉育領導的泰國軍政府宣布，將於 2018 年 11 月舉行大選，卻又以修法、安全為由，延宕至去年才終於舉行，帕拉育贏得總理職位。然而，抗議者控訴，選舉投票過程受操縱，因為新憲法草案就是由軍隊起草、國王瓦吉拉隆功簽署的，內容包括了為軍方量身訂制的比例制投票，才會呈現對帕拉育有利的結果，因而呼籲修法，停止對異議人士的壓迫，並尋求減少泰國王室的影響力。

分析認為，近幾個月的示威活動堪稱泰國近代史上重要的轉捩點，除了反抗軍政府的專制外，王室話題也不再是不能觸碰的禁忌，年輕人冒著被判刑的危險，紛紛走上街頭，希望推動泰國走向真正的君主立憲和民主。
 
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