泰國爆激烈示威要他下台　總理反問：不知做錯什麼

帕拉育 16 日駁回了請他辭職的呼聲，說自己沒有辭職的打算，因為自己什麼也沒有做錯，為何需要下台，希望局勢很快就能獲得改善，讓緊急狀態可以及早解除。不過示威群眾對他的回應完全不滿意，連續數日不顧禁令在曼谷聚集， 16 日晚間因人潮遲遲未散，警方還出動了水炮車朝群眾噴水，強制驅離，曼谷街頭相當混亂。
即使動用高壓水柱與催淚煙霧，示威群眾仍意志堅決，拿起雨傘抵擋水柱，還繼續對警察比出象徵反獨裁的 3 指手勢，場景有如去年香港反送中運動、 2014 年雨傘運動翻版。
報導並指自從局勢升溫以來，已有部分抗議領袖和示威人士被捕，包含泰國學運領袖弗朗西斯（ Francis J. Bunkueanun Paothong ）及社運人士艾格猜（ Ekachai Hongkangwan ），他們因對路過的泰國王室車隊比出 3 指手勢，結果遭警方以泰國刑法第 110 條的「圖謀傷害泰國王后」罪名起訴，一旦被定罪，將面臨輕則 16 至 20 年徒刑、最重終身監禁的命運。
帕拉育是前陸軍將領，於 2014 年的政變中推翻民選政府而奪權，迅速鎮壓了反對的聲音、掌控了媒體、建立了網際網路審查制度，一度是身兼陸軍總司令、全國維持和平與秩序委員會主席身分的泰國總理，直到同年 10 月結束總司令任期。
2017 年 10 月，帕拉育領導的泰國軍政府宣布，將於 2018 年 11 月舉行大選，卻又以修法、安全為由，延宕至去年才終於舉行，帕拉育贏得總理職位。然而，抗議者控訴，選舉投票過程受操縱，因為新憲法草案就是由軍隊起草、國王瓦吉拉隆功簽署的，內容包括了為軍方量身訂制的比例制投票，才會呈現對帕拉育有利的結果，因而呼籲修法，停止對異議人士的壓迫，並尋求減少泰國王室的影響力。
分析認為，近幾個月的示威活動堪稱泰國近代史上重要的轉捩點，除了反抗軍政府的專制外，王室話題也不再是不能觸碰的禁忌，年輕人冒著被判刑的危險，紛紛走上街頭，希望推動泰國走向真正的君主立憲和民主。