半世紀熱銷68億包 黃偉哲：衛生的代名詞
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-10-17 12:46:51
全球家紙領導企業金百利克拉克旗下品牌，「舒潔」衛生紙歡慶50周年，今（17）日於台南新營廠舉辦「五你牽成 十在甘心、舒潔50周年慶祝會」，近500名員工、家屬、退休員工，以及上下游協力廠商共聚一堂，台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署署長施貞仰、經濟部工業局局長呂正華等人皆親自到場致賀。
黃偉哲表示，感謝生活中最好的伴侶，「舒潔」這個品牌名詞已成為「衛生的代名詞」，期待下個50年、下下個50年，舒潔常伴我們身邊。衛生紙是每個人日常生活都少不了的物品，1971年10月，全球家紙領導企業金百利克拉克旗下規模最大的新營廠（原隸屬台灣史谷脫紙業，後被金百利克拉克所併購），引進美國最新技術推出第1包舒潔品牌衛生紙，這是台灣早期第一個以原生紙漿製造、高品質的衛生紙品牌。
若以民眾熟悉的抽取衛生紙來計算，半世紀來，舒潔已生產68億包抽取式衛生紙，單包相連足足可繞台灣本島1133圈﹔今年初疫情嚴峻，民眾瘋狂搶購衛生紙，金百利克拉克所屬工廠全力配合政府防疫政策，連續數月產線不中斷、全力供貨以穩定民心。從50年前推出市場第一包產品以來，舒潔不斷推陳出新提升消費者用紙感受，半世紀以來，隨著經濟發展，全球暖化危機亦步步進逼，舒潔亦領先市場推動永續林木政策，2009年舒潔率先推出市場第一包獲得FSC™ 驗證的衛生紙，2011年起全系列舒潔紙品皆取得FSC™ 驗證，落實環保從森林源頭管理把關做起的理念。