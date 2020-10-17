「保護傘」遭潑糞 警方加強巡邏全台91處港人經營場所
「保護傘」遭潑糞 警方加強巡邏全台91處港人經營場所
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-17 16:33:05
台北市新生南路上一家提供流亡港人在台合法工作的餐廳「保護傘Aegis」昨（16）日遭潑灑雞糞，警方今晨逮補一名涉案莫姓男子，全案將依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪等移請北檢偵辦，並持續追查幕後有無指使者或其他不法併案嚴辦。內政部警政署強調，嚴厲譴責暴力行為，並將針對全台91處特定商店類似場所，加強警方巡邏。
「保護傘Aegis」餐廳由香港「反送中」抗爭運動的義務律師黃國桐於今年4月協助在台尋求庇護的香港人維持生計而開設的餐廳，位於台北市新生南路上。昨日中午用餐時間，餐廳內突然進入一名身穿黑色帽T戴口罩的人進入，直接拿著一桶雞屎朝店長及廚房內部潑灑，廚師、店員來不及反應，隨後潑糞者迅速逃離。警政署發布聲明指出，有關台北市「保護傘餐廳」遭人潑糞案，警政署嚴厲譴責暴力行為，並對台北市警察局在案發後幾個小時之內迅速逮捕嫌犯，查扣相關證物，嫌犯坦承不諱。對偵辦同仁不眠不休的偵辦，表示感謝並予慰勉。
警政署表示，已請刑事警察局支援台北市警察局深入調查是否有幕後教唆及犯案動機，一定會鍥而不捨，查明真相，水落石出。
此外，警政署提到，針對全台91處特定商店類似場所，昨晚已通令全國各警察機關加强巡邏保護，有任何發生不法行為，警方絕對會依法徹查究辦到底，絕不寬貸。
新聞來源為Newtalk 新頭殼