流感疫苗沒得打惹民怨　陳時中重申：施打要達最大效益

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流感疫苗沒得打惹民怨　陳時中重申：施打要達最大效益

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-10-17 14:48:50｜update2020-10-17 14:51:17

▲針對流感疫苗爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（17）日召開臨時記者會說明。（圖／記者許家禎攝）
▲針對流感疫苗爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（17）日召開臨時記者會說明。（圖／記者許家禎攝）
衛福部長陳時中昨（16）日無預警宣布，自今（17）日起50歲到64歲的成人「暫緩施打公費疫苗！」，但許多基層抱怨沒有緩衝時間。陳時中今日親上火線召開臨時記者會表示，疫苗政策不是每個人都要打，而是疫苗要達到最大效率，來形成群體免疫，並提出數據指出，應該打的三大族群接種目標都還有一段距離，強調得讓該打的人先施打。
50歲到64歲的成人暫緩施打公費疫苗，讓許多基層不滿，今日一早許多民眾都撲空，更有里長不滿，認為協助里民施打流感疫苗策畫許久，但衛福部說暫緩就暫緩，一點時間緩衝都沒有，害他們與志工一早面對沒得打的民眾得一一致歉。
為此，陳時中今日偕同衛福部疾管署長周志浩、發言人莊人祥召開臨時記者會，陳時中表示對於一早造成許多人忙碌或不方便，表達最大歉意，但他強調，整體目標是要進行群體免疫，才能在防疫上達到一定效果，重申並不是每個人都要打，一般來說施打率25%可達群體免疫，目前公費、自費疫苗數量約748萬劑，涵蓋率達31.5%，防疫上沒有問題，足以產生社區群體免疫力。

陳時中表示，看目前施打狀況確實是50到64歲以上的人施打速度比預期快，應該提高施打率的高風險族群與可能造成高傳播風險的人，如幼兒、65歲以上長者，或具潛在疾病者、醫事人員、孕婦反而施打率較低，因此才決定暫緩50到64歲以上的公費疫苗施打，因為相對上不是那麼緊急。

疾管署發言人莊人祥表示，他們針對三大族群制定流感疫苗目標接種率，65歲以上長者為52.5%，但目前僅35.6%；醫事人員目標75%，目前54.7%；幼兒目標55%，但目前也僅24.3%。
陳時中指出，疫苗政策不是每個人都要打，而是疫苗要達到最大效率，形成群體免疫，因此部分的人先暫緩。疾管署指出，自10月5日開打至16日，12天流感疫苗已經施打318.1萬劑，疫苗使用率已52.8%。他提醒民眾，只要做好戴口罩、勤洗手，防疫生活，也可有效降低流感感染與傳播風險，非高風險族群或是醫療人員等潛在接觸者，不用急著施打疫苗。
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