流感疫苗沒得打惹民怨　陳時中重申：施打要達最大效益

為此，陳時中今日偕同衛福部疾管署長周志浩、發言人莊人祥召開臨時記者會，陳時中表示對於一早造成許多人忙碌或不方便，表達最大歉意，但他強調，整體目標是要進行群體免疫，才能在防疫上達到一定效果，重申並不是每個人都要打，一般來說施打率25%可達群體免疫，目前公費、自費疫苗數量約748萬劑，涵蓋率達31.5%，防疫上沒有問題，足以產生社區群體免疫力。
陳時中表示，看目前施打狀況確實是50到64歲以上的人施打速度比預期快，應該提高施打率的高風險族群與可能造成高傳播風險的人，如幼兒、65歲以上長者，或具潛在疾病者、醫事人員、孕婦反而施打率較低，因此才決定暫緩50到64歲以上的公費疫苗施打，因為相對上不是那麼緊急。
疾管署發言人莊人祥表示，他們針對三大族群制定流感疫苗目標接種率，65歲以上長者為52.5%，但目前僅35.6%；醫事人員目標75%，目前54.7%；幼兒目標55%，但目前也僅24.3%。
陳時中指出，疫苗政策不是每個人都要打，而是疫苗要達到最大效率，形成群體免疫，因此部分的人先暫緩。疾管署指出，自10月5日開打至16日，12天流感疫苗已經施打318.1萬劑，疫苗使用率已52.8%。他提醒民眾，只要做好戴口罩、勤洗手，防疫生活，也可有效降低流感感染與傳播風險，非高風險族群或是醫療人員等潛在接觸者，不用急著施打疫苗。