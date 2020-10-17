不夠用？今年4月為何沒增購流感疫苗 陳時中這樣說
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-17 15:15:49
為了讓流感疫苗達到最大效益，衛福部長陳時中昨（16）日無預警宣布，自今（17）日起50歲到64歲的成人暫緩施打公費疫苗。但不僅引發民怨，也讓部分人士質疑，今年4月預購疫苗時為何沒有意識到要增購呢？為此，陳時中表示，今年3月流感重症僅3例，再加上南半球流感季流感病毒活動度低，類流感門急就診率、人次也是低點，因此維持以往的疫苗數量。
針對50歲到64歲的成人暫緩流感疫苗施打，一早許多民眾撲空、打不到，抱怨沒有緩衝期。陳時中今日親上火線召開臨時記者會表示，疫苗政策不是每個人都要打，而是疫苗要達到最大效率，來形成群體免疫，並提出數據指出，應該提高施打率的65歲以上長者、嬰幼兒、醫事人員目前接種率都離目標有段距離，而確實50歲到64歲施打速度較預期上升快速，因此先暫緩這批人的公費施打。至於有民眾反應，自己是50歲到64歲，但罹患高風險慢性病應可施打公費疫苗，但一早到社區里長辦公室施打，卻被告知要到大醫院。疾管署發言人莊人祥表示，主要是高風險慢性病需要醫師證明，如果民眾想要在社區施打，事前先備妥慢性病連續處方簽或是病例治療紀錄即可。
另外，人們質疑50歲到64歲族群暫緩施打被質疑疫苗不夠用，為何在今年4月預購時，相關單位沒有意識到進而增購呢？陳時中則回應，因為當時國內流感重症僅3例，類流感門診就診率、人次都是低點，再加上南半球流感季流感病毒活動度低，因此維持以往的疫苗數量。陳時中指出，只要民眾做好戴口罩、勤洗手，持續防疫生活，再加上大家施打疫苗群體產生免疫，就能有效降低流感感染與傳播風險，大家不用擔心、也不用恐慌。非高風險族群或是醫療人員等潛在接觸者，不用急著施打疫苗。至於有人認為疫苗還是不夠用？莊人祥表示，這部分過了這季會做內部檢討，會再討論下次預購時要不要增加數量。