修憲公投門檻需超過960萬　游錫堃：難度很高

游錫堃以「台灣國會的功能、困境與展望」為題進行演講，游錫堃指出，目前台灣國會困境，在威權體制的歷史遺緒下，立法院已經從過去的「立法局」漸漸走向「國會至上」的民主化現代國家，雖然在野黨從「爭民主」到「顧選票」的杯葛議場文化仍在，但透過朝野黨團協商制度法制化透明化後，已經讓議事順暢許多，未來仍要逐步研議讓聽證制度、調查權、總統至立法院國情報告等法制化，讓國會至上能更具體落實。
對於近期在立法院朝野熱烈討論的「國會遷建」議題，游錫堃說，立法院現有建築是沿用日治時期的第二女中校舍，建物已經相當老舊，年維修費高達5000多萬；且院區還有辦公空間不足、違章雜陳、占用路地等問題需要解決。過往國會遷建討論兩度難產，在1994年首度討論國會遷建華山車站舊址，但在當時立法院被當作「偏安」臨時辦公地點；而後1999年前後才討論到空總舊址，但後續也因921大地震後全國投入賑災，遷建預算在擱至五年後期滿失效。
游錫堃認為國會代表國家門面，建築的象徵意義很大，像是各國旅客旅行美國華府必會到國會山莊，台灣接待外國貴賓也應有更好的規劃。游院長也提及除了內部行政空間，國會代表民意，規劃上也必須考量人民集會遊行陳抗的便易性。游錫堃指出，立法院正在推動「開放國會2.0」，從有線電視到數位平台皆希望將國會開放做得更好，也邀請學子一同關心國會。
現場學生提問18歲公民權問題，游錫堃表示，目前修憲提案31案中，關於18歲公民權有15案，顯見大家對於18歲公民權都相當重視，但憲法修正案需有1/4立委提議，3/4立委出席，且出席委員3/4決議，修憲公投並需達960萬票以上，難度相當高。