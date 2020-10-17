藍擬提倒閣 陳亭妃：國民黨提案人不夠難道加民眾黨？
藍擬提倒閣 陳亭妃：國民黨提案人不夠難道加民眾黨？
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-17 14:09:44
國民黨團持續阻擋開放含萊克多巴胺的美豬進口，現在傳出有意提出倒閣案。民進黨立委陳亭妃說，依照《立法院職權行使法》，倒閣必須要3分之1的立委簽署，不知道說國民黨在玩哪招，目前國民黨的人數不夠，難道是要加民眾黨嗎？
陳亭妃表示，國民黨團杯葛行政院長施政報告，已經快一個月了，到目前為止，不知道他們到底有什麼樣的目的，永遠都是同樣的說法跟論調，要求行政院長蘇貞昌道歉。民進黨團希望透過協商解決整個問題，可是國民黨不接受協商。陳亭妃指出，現在國民黨團又要提出倒閣，依照《立法院職權行使法》，倒閣必須要3分之1的立委簽署，不知道說國民黨在玩哪招，目前國民黨的人數不夠，難道是要加民眾黨嗎？那到底國民黨跟民眾黨未來要玩什麼樣的狀況，是不是又會造成立法院的空轉？這是她非常擔心的。陳亭妃也說，立法院這會期是預算會期，除了有紓困，又有前瞻，還有總預算，如果這些預算被耽擱了，影響的是台灣的發展，不知道國民黨負擔得起這個責任嗎？