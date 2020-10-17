藍擬提倒閣　陳亭妃：國民黨提案人不夠難道加民眾黨？

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

藍擬提倒閣　陳亭妃：國民黨提案人不夠難道加民眾黨？

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-10-17 14:09:44

陳亭妃
▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林調遜攝）
國民黨團持續阻擋開放含萊克多巴胺的美豬進口，現在傳出有意提出倒閣案。民進黨立委陳亭妃說，依照《立法院職權行使法》，倒閣必須要3分之1的立委簽署，不知道說國民黨在玩哪招，目前國民黨的人數不夠，難道是要加民眾黨嗎？
陳亭妃表示，國民黨團杯葛行政院長施政報告，已經快一個月了，到目前為止，不知道他們到底有什麼樣的目的，永遠都是同樣的說法跟論調，要求行政院長蘇貞昌道歉。民進黨團希望透過協商解決整個問題，可是國民黨不接受協商。
陳亭妃指出，現在國民黨團又要提出倒閣，依照《立法院職權行使法》，倒閣必須要3分之1的立委簽署，不知道說國民黨在玩哪招，目前國民黨的人數不夠，難道是要加民眾黨嗎？那到底國民黨跟民眾黨未來要玩什麼樣的狀況，是不是又會造成立法院的空轉？這是她非常擔心的。
陳亭妃也說，立法院這會期是預算會期，除了有紓困，又有前瞻，還有總預算，如果這些預算被耽擱了，影響的是台灣的發展，不知道國民黨負擔得起這個責任嗎？
關鍵字

延伸閱讀

  • 藍營擬提倒閣　鄭運鵬：盼先讓蘇貞昌施政報告
  • 三度遭藍營杯葛無法上台施政報告　蘇貞昌：有點可惜
  • 國民黨團三度佔議場　要蘇貞昌道歉、完整專家會議紀錄
  • 立榮東沙軍包機折返　林佳龍：已提醒香港依據國際規定
  • 行政院介入中天案？蘇貞昌：NCC獨立運作

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀