影／港湖女神過40歲生日 高嘉瑜：會更努力問政與唱歌
影／港湖女神過40歲生日 高嘉瑜：會更努力問政與唱歌
記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-10-17 14:53:50
民進黨立委高嘉瑜今（17）日滿40歲，她笑說終於有選總統的資格了，而且不忘「港湖胖虎」本色，期盼以後除了努力問政外，還會加倍努力唱歌。
高嘉瑜今日清晨在臉書分享與辦公室助理吃蛋糕的照片，她表示，「謝謝大家的祝福，從今天開始，嘉瑜終於有參選總統的資格了。這一路真的不容易，我會繼續加倍努力相信自己不管是問政還是唱歌。」愛唱歌的高嘉瑜曾在受訪時表示，唱歌可以舒壓、有益健康。許多支持者在高嘉瑜臉書上留言，支持她選總統，還問「是要跟柯P(台北市長柯文哲)搭配選嗎？」「支持高嘉瑜在質詢時唱歌」、「共軍頻頻擾台把胖虎瑜綁機頭高歌一曲就會怕了」、「支持開演場會」。
根據《中華民國憲法》本文第45條規定，中華民國國民年滿四十歲者，得被選為總統、副總統；《總統副總統選舉罷免法》第20條規定，在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。