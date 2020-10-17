慘不忍睹！基努李維「穿緊身衣露鮪魚凸肚」　影迷譁然

《阿比阿弟系列》最早傳出要拍攝續作的消息，可回溯至2012年，當時47歲的基努李維表示，即使距離上集已經過了21年，但自己仍難以忘懷「阿弟」這個無厘頭的傻蛋角色，希望能找回過去的老班底回鍋演出，直到去年一張《阿比阿弟尋歌大冒險》的基努李維定裝照流出，影迷們總算盼到這個續集再度回歸。 但是，基努李維這張定裝照卻嚇壞所有粉絲，只見男神顏值完全崩壞，不僅滿臉貼上大絡腮鬍，還身穿緊身衣激凸兩點，挺著中年油膩鮪魚肚現身片場，令全球影迷譁然，再度引爆《阿比阿弟尋歌大冒險》的討論度，大家開始討論男神不惜犧牲自己形象的敬業態度，也顯示基努李維對於本系列的熱愛。▲▼基努李維（上圖，下圖左）犧牲形象，演出《阿比阿弟尋歌大冒險》。（圖／車庫）睽違29年的經典搞笑喜劇《阿比阿弟尋歌大冒險》，描述「阿比」和「阿弟」不再是當年穿越時空的高中生，早已步入中年變成有家室的父親，雖然各有一個正逢青春期的女兒，但他們仍對當年的搖滾夢無法忘懷，當未來使者再度找上門，兩人決定接受請託拯救全宇宙。片中，連死神都找回老班底演出，讓影迷大讚製作團隊真的太有心了，也有不少觀眾打趣表示，基努李維和死神的互動橋段，根本就是石內卜與佛地魔對戲，意外掀起討論。