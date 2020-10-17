中天換照危機　藍委：NCC早已不是獨立機關

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中天換照危機　藍委：NCC早已不是獨立機關

記者吳承翰/綜合報導

calendar_today2020-10-17 15:13:55

NCC
▲國民黨立委鄭正鈐認為10月的中天聽證會，不過是NCC在演一齣公正廉明的戲，實際上已經決定不讓中天續照。　（圖／翻攝鄭正鈐臉書）
中天新聞台的執照將在12月中到期，從今年大選後，就傳出NCC（國家傳播通訊委員會）不會讓中天續照的消息，近日藍營更群起替中天喊話。國民黨立委李貴敏、鄭正鈐今（17）日發文，指出從去年行政院長蘇貞昌一句「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，讓時任NCC主委詹婷怡「被請辭」，現在要開聽證會只是演一齣公正廉明的戲，讓人質疑NCC已經不是獨立機關，是蔡政府打擊異己的工具之一。

鄭正鈐表示，近來「中天新聞台被關定了」的說法甚囂塵上， NCC針對「中天新聞台」換照爭議，破天荒要召開聽證審查。鄭正鈐認為蔡英文執政後，藉由「獨立機關」打壓異己時有所聞，NCC當然也是主角之一，因此這場聽證，很難不讓人質疑NCC只是為了看起來不是「獨裁專制」，而演一場「公正廉明」的戲。

鄭正鈐指出，去年總統大選時，中天新聞台因為新聞對國民黨總統候選人韓國瑜的報導比率過高，去年3月行政院長蘇貞昌一句「誰都管他不到，但他也什麼都不管」的大怒之下，讓號稱獨立機關的NCC主委詹婷怡「被請辭」。之後中天連被NCC以各種「報導未盡事實查證原則」連續密集開罰。

立委李貴敏則表示，民進黨從一黨獨大後，為了鞏固長期統治的基礎，不只透過違法的方式打壓在野黨，也企圖用換證照的方式箝制輿論，她認為媒體監督施政，向來是執政者的眼中釘，中天新聞的炮火尤為猛烈，也被外界視為指標案例。

李貴敏指出，民進黨現在行政、立法一把抓，加上他們擅長經營媒體關係、網路行銷，透過行政資源輔助，媒體監督政府的第四權已經被削弱不少，不但言論尺度或者是新聞會面臨自我審查，甚至反過來監督小黨，監督在野陣營，這其實是民主政治的一種倒退，更是台灣面臨的民主憲政危機，需要有識之士警覺這個不利的趨勢。

　其實，新聞台內控機制失靈與否，本有專業的判準；社會與市場也自有公斷。如有危及國安問題，也有法律可以直接規範、制裁，這正是獨立機關專業行使職權的重要時刻，真不需要有太多政治啦啦隊來壓制媒體批評的空間。
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