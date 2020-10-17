女王蜂Carson封鎖新力旺獅　季後挑戰賽奪首勝

對於張簡金玲老師獲得WBSC名人堂的肯定，中華民國壘球協會副理事長林昆漢表示，除了對張簡金玲老師，致上最高敬意及祝賀之意外，同時這也代表台灣壘球界的努力，同步獲得世界棒壘球總會的肯定，特別是在深耕壘球基層紮根，以及持續推動企業女壘聯賽的部分，獲得世界棒壘球總會的高度肯定。
至於獲得WBSC名人堂殊榮的張簡金玲老師，則是直呼很意外。張簡金玲老師表示：『在基層努力的教練很多，自己從選手時期開始到教練生涯，受到國家和協會很多的幫助，才有外界所提到的這些成就。』。不過性格內斂低調的張簡金玲老師，談起1982年奪銀的世錦賽，雖然已經時隔多年，依舊記憶猶新。
尤其是當年賽制是採取『頁程賽』，中華隊在最後階段，靠著張簡金玲老師兩天內力撐40局，先是幫助中華隊打敗強敵美國，燃起奪冠希望，但可惜最後敗在紐西蘭手上，無緣在主場留下金牌。
談起這段往事，張簡金玲老師說，國際賽會讓人亢奮，那種拼的感覺，不自覺的燃燒起小宇宙。不過在現在基層教育上，都會告訴學生，如何保護好自己吃飯的傢伙。對於獲得WBSC名人堂的肯定，張簡金玲老師心懷感激的說，這個獎是所有壘球人的，要謝謝協會的提名、支持與長期在基層推廣的幫助，希望未來還能為國家培養出更多基層好選手。
新力旺旺獅投打雙洋將驚喜歸隊 不敵黃蜂Carson雙刀投打俱佳
2020新力旺企業女子壘球聯賽首輪季後賽，尋求隊史首冠的新力旺旺獅，儘管賽前送了一個大驚喜，宣布上半季幫助球隊摘下季冠軍的超級洋投Kelly Barnhill和暴力強打Tori Vidales攜手歸隊，但可惜首戰Barnhill因為才剛結束隔離檢疫，身體還沒進入備戰狀態，沒有出賽，這也讓黃蜂有機可趁。
特別是黃蜂今天的先發投手Kaisey Carson，投打俱佳，全場主投6.2局，雖然被敲出6支安打，失掉3分，但Carson自己在打擊上，也繳出單場四支二，三打點的貢獻。其中二局上，Carson棒打旺獅先發投手楊億珊的兩分打點全壘打，不僅打破雙方0比0的平手僵局，同時也帶動起黃蜂單局灌進4分的大局。加上三局上半殺人蜂打線再靠著串連的三支安打外加一次保送和一次觸身球，再補上3分保險分，所以儘管旺獅的暴力強打Tori Vidales單場雙響，轟出兩發全壘打，但可惜都是陽春彈，殺傷力不大，終場黃蜂就以8：4打敗旺獅，搶下五戰三勝系列戰的首勝。