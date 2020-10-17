樂成宮旱溪媽　繞境十八庄起駕

今日起駕儀式由副總統賴清德、市長盧秀燕共同請神明上轎，並依序由點燃3顆起馬炮，宣告今年度遶境儀式正式起駕

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賴清德表示，每次他到台中樂成宮參拜，都會有很深的感情，因為樂成宮不僅歷史悠久，也是台灣宗教寺廟的建築原型，在台灣宗教界有著崇高的地位，且樂成宮的遶境活動可以說是台灣歷史最悠久、規模最大的活動。

盧秀燕致詞指出，樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄至今已傳承199年，明年就要送接第200年歷史，今年的遶境活動在疫情之後，可以說別具意義，相信媽祖慈悲、媽祖靈驗，一定可以讓疫情消失無蹤，祝福鄉親平安幸福。

樂成宮董事長郭松益指出，旱溪媽祖繞境十八庄遶境原為每年農曆三月初一舉行，今年因新冠肺炎疫情緣故，改期並縮短遶境時間，範圍為東區、烏日區、霧峰區、大里區、太平區、北屯區、西區、南區及南屯區等9區，遶境天數從22天縮減成5天，自今日起駕，預計於21日晚間回鑾。

民政局長吳世瑋說，媽祖信仰是台閩地區分佈最廣、最深植民心的宗教信仰，此次旱溪媽祖繞境十八庄活動雖因疫情改期並縮短遶境時間，但仍保有五獻禮祝禱、恭請媽祖移駕、上轎安座及恭送起駕等祭典科儀，備具尊崇古禮的文化意涵。