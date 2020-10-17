蔡英文管不動蘇貞昌關中天？柯文哲答記者「哇！內行的」

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蔡英文管不動蘇貞昌關中天？柯文哲答記者「哇！內行的」

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-17 15:56:38

台北市長柯文哲17日表示，蔡英文總統不會想去關中天，記者追問蔡管不動蘇貞昌？柯文哲以台語回答「哇！妳內行的」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲17日表示，蔡英文總統不會想去關中天，記者追問蔡管不動蘇貞昌？柯文哲以台語回答「哇！妳內行的」。（圖／台北市政府提供）
台北市長柯文哲17日受訪表示，蔡英文總統不會想去關中天，記者追問這是否管不動行政院長蘇貞昌？柯文哲以台語回答「哇！妳內行的」。
柯文哲今天被記者詢問中天換照案，柯文哲說，「雖然中天常常Ｋ我，可是我已經講過，我不同意你講的話，但是我還是捍衛你講話的權利和自由。其實台灣好不容易走到今天，民主自由已經是台灣社會的共識和核心價值」、「其實我相信，蔡總統也不會想要去關中天。我猜啦，這件事情他們了不起是丟個風向看看。最後，其實還是台灣民意，我是不相信民進黨會真的這樣做下去，我是不太認為」。
有記者接話「那這不是她（蔡英文）的意思，那是管不動院長（蘇貞昌）囉？」柯文哲對記者說「哇！你內行的」。

記者繼續追問「蘇貞昌之前說，他一輩子為言論自由努力，你覺得他有嗎？」，柯文哲沒有回答。
行政院長蘇貞昌16日到立法院備詢時，曾對中天議題受訪表示，他一輩子都會為新聞自由努力，至於換照案，就讓NCC（國家通訊傳播委員會）獨立運作。
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