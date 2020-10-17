富商遭索千萬在顏寬恒服務處交贖金　全案審結

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富商遭索千萬在顏寬恒服務處交贖金　全案審結

記者鄧力軍/台中報導

calendar_today2020-10-17 17:30:00

蔡姓富商遭擄索3千萬在顏寬恒服務處交贖金案審結
▲「藍波」陳鴻嘉偷渡返台犯勒贖案，判3年10月。（圖/記者鄧力軍攝）
台中市綽號「藍波」的陳鴻嘉從中國大陸返台後，覬覦蔡姓商人財力豐厚， 107年5月在惠中路「AEG雪茄館」擄走蔡姓商人勒贖3千萬元；其中500萬元贖金竟約在立委顏寬恒服務處廚房交付，另1千萬元則約在顏清標別墅對面巷口交付﹔台中地院全案審理終結依國家安全法之逃避檢查罪判處陳鴻嘉拘役40日、擄人勒贖罪3年10月有期徒刑。
判決書指出，陳鴻嘉在2010年因案被通緝，期間以70萬元代價，從高雄不知名漁港偷渡至中國，2015年間又以50萬元代價偷渡回台，藏匿在台中沙鹿區，陳鴻嘉認為10幾年前他曾投資蔡姓商人200萬元，如今他在「跑路」，蔡姓商人應該資助他，於掌握蔡男行蹤後，107年5月4日凌晨與司姓、蔡姓二名同夥開車至台中市惠文路「AEG」雪茄館前埋伏，見蔡男獨自走出店外準備駕車離去時，司男和蔡男上前強押蔡男上車，蔡男抗拒拉扯，司男對空鳴槍，再持槍抵住蔡男，蔡男只好配合上車。
陳男等人將蔡姓商人押至沙鹿區中興路下交流道土地公廟，要蔡男交付5千萬元贖金，經討價還價降為3千萬元，雙方並約定日後取贖透過另名張姓男子當傳話、取贖窗口，蔡姓商人被擄3小時後獲釋。

107年5月15日蔡男交付張男第1筆贖金500萬元，張男再委託不知情的顏男通知綽號「鵝肉民」的陳男保管贓款，事後由另名共犯向「鵝肉民」取款，輾轉交給陳男5月25日蔡男交付第2筆500萬元贖金，張男又委託不知情的顏男通知綽號「鵝肉民」之男子至立委顏寬恒服務處碰面，張男即在廚房，將放在水果禮盒中的贖金交給「鵝肉民」，輾轉交給陳男。12月25日，蔡男交付1千萬元給張男，張男與陳鴻嘉的同夥相約在顏清標別墅對面的巷口交付。

蔡男籌款期間不願報警，外傳有透過當時人在國外的顏清標跨海救人，但全遭否認；檢警得知這起擄人勒贖案立即主動偵辦，台中市刑大及第四警分局專案小組於108年1月29日逮捕陳鴻嘉等人到案。
台中地院法官認為，陳男覬覦被害人事業有成，財力豐厚，基於意圖勒贖而擄人贖款高達3千萬元，並已取得贖款2千萬元，金額可觀，兼衡被害人遭剝奪行動自由時間為3小時，時間尚短，對於告訴人生命、身體、自由之危害非鉅，被害人之人身安全亦因遭釋放而獲得保全，本月全案審結宣判，依國家安全法之逃避檢查罪判處陳鴻嘉拘役40日、擄人勒贖罪判處3年10月有期徒刑。
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