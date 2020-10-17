國際衝浪大賽熱鬧滾滾 到屏東滿州觀賽大飽眼福
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-10-17 18:00:00
屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽於16日起到18日正式開賽，本次活動吸引上百位國內外衝浪選手參賽，選手們乘風破浪望能衝出佳績，而精湛的技術更是讓岸上觀眾驚呼連連！17日活動開幕儀式假滿州鄉港口吊橋旁舉行，縣長潘孟安也出席現場為各位選手加油打氣，並且親自下海體驗海上划龍舟、SUP立漿，與數十位小朋友一起合作，玩得不亦樂乎。
潘孟安表示，「佳樂水」被列為台灣最受歡迎之一的衝浪海域，浪況從初階到高階都有，長期皆有許多衝浪好手到佳樂水練習﹔為此，縣府與台灣海洋休閒運動發展協會攜手合作，透過長期舉辦衝浪大賽推動衝浪運動。今年活動以「Ocean Family」的概念出發，在8、9月期間辦理過一系列有關海洋的講座及潮間帶體驗等，期許藉由從事海洋水上活動能夠讓民眾更認識海洋，共同守護這片海洋及水上安全宣導。 潘孟安指出，屏東得天獨厚的地理環境，一次環抱太平洋、巴士海峽及臺灣海峽，成為不論衝浪愛好者或是親子旅遊的旅遊勝地，而未來奧運將把衝浪列為正式比賽項目，代表台灣參加國際衝浪賽的選手中，更有8成都是來自恆春半島，成為台灣最具規模的衝浪好手搖籃﹔期許透過這次活動，讓更多民眾認識海洋，並去珍惜守護且享受這片海洋寶藏。交通旅遊處表示，連續三天的活動，不僅可以到海邊觀看衝浪賽事，在港口吊橋停車場廣場，周末兩天更有超過20灘的海洋市集，還有舉辦海洋親子照片現場決選，歡迎民眾不妨安排來趟恆春半島漫遊。