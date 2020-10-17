嘉義縣有12條好、野、人步道 體驗最嘉生態與健行
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-17 18:30:00
今(17)日是台灣文化日，也是全國登山日。嘉義縣在梅山鄉的太平村辦千人步道健行大會師，登上感受仙氣般的太平雲梯，經仙人崛步道到太平國小，全程雖僅約3公里，卻能品好茶、嚐風味餐感受忘憂樂齡﹔縣府同時也力推12條「好、野、人」步道，體驗最嘉的生態、林相與健行。
縣府表示，疫後新生活就是來嘉走步道！17日是全國登山日，特在梅山鄉太平村舉辦步道健行大會師，健行路線從海拔1000公尺太平雲梯連接雲之南道，再往孝子路銜接仙人崛步道，最終抵達太平國小，全程近3公里，喜好登山健行的三五好友在太平登雲梯，品好茶，嚐風味餐，感受忘憂。縣府同時也在太平雲梯2樓遊客服務中心，舉辦首場名人導聆講座-由健行筆記版主、作家余業文(晨爸)以「親子小健行，漫步嘉義縣」為題，講授親子健行的秘訣與樂趣，健行好手牽小手，藉以從小培養親近山林樂走步道的雅緻。
縣府也從生態、林相、健行等，進行剖析縣內12條「好‧野‧人」步道特色，把「好」(指的是步道輕鬆好走)、「野」(就步道擁有野外絕景)、「人」(則代表步道滿載人文風情)力推給疫後的國人，讓每一位步道健行愛好者，個個都能成為生態觀察好手。嘉義縣的「好．野．人」12條步道分別為太興岩步道（台版小長城步道）、海鼠山步道（山盟海誓步道）、太平雲梯步道群（仙氣步道）、獨立山步道（情人步道）、青年嶺步道（狂野步道）、大凍山步道（大動心步道）、迷糊步道（賞鳥步道）、竹坑溪步道（小太魯閣步道）、二延平步道（雲海步道）、特富野古道（鐵定讚步道）、頂石棹步道群（五星級步道）、奮起湖杉林棧道（老友聚步道）。