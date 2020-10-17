疫苗不足　民代籲中央立即採購　民眾怨「什麼都要排隊」

國民黨團總召蔡武宏表示，高雄市約有40多萬長輩需施打流感疫苗，再加上其他需要時打的民眾，疫苗嚴重不足，他呼籲市長陳其邁立即向中央提出申請，這才是負責的政府。
蔡武宏也說，雖然去年流感疫苗相當充足，今年分配的疫苗數量與去年相當，但受新冠肺炎疫情影響，民眾需求增加，因中央政策改變，地方政府應變不急造成基層民代、里長及醫護人員被罵，他呼籲中央應立即補齊疫苗。
民進黨議員林智鴻也指出，他的選區高雄市鳳山區也有許多里長向他說里民排不到疫苗，總拿里長當出氣筒，他的服務處也接到許多民眾打電話進去抱怨，衛福部應儘快請製造疫苗的生技廠多生產，趕快分配到基層給民眾接種。
林智鴻以高雄市為例，中央分配給高雄的疫苗數和去年一樣，只是受新冠肺炎疫情的影響，民眾有恐慌感，急著要施打，量就顯得不足；中央讓高風險和65歲以上老人先施打，是正確的，但其他民眾也會擔心，民眾說新冠肺炎疫情又不是最近才發生，衛福部應該預測到今年民眾對施打流感疫苗的想法和往年不一樣；因此問題關鍵應是衛福部要請製造疫苗的生技廠多生產，趕快分配到基層給民眾接種。
鳳山新武里里長郭遷圖表示，為了搶打疫苗，長輩都會提早出門排隊，如今中央政策改變，64歲以下非慢性病患者沒得打，有的50歲多歲已經先打了，希望中央能再採購疫苗，讓50歲以上都能打到。
仁武區仁武里里長劉俊彥表示，該里目前沒有因為暫緩施打疫苗而感到不便的民眾，轄區內有衛生所及十幾間診所提供免費施打疫苗，但有民眾反應診所有收取掛號費﹔另外，針對陳時鐘政策急轉彎的部分，劉俊彥說，應統計施打50歲以上人口比例，而因為政策反覆，早就習以為常。
75歲的李天進老伯感慨地說，從今年初開始排隊買口罩，到年中排隊買三倍券，如今可能要排隊打疫苗，他無奈表示，不知道未來還要排什麼隊。