大同經營權之戰進入延長賽　公司派、市場派紛爭一次看

老牌大同盛世、榮景不再 土地資產引各方覬覦
百年大同集團巔峰時期曾市值高達5000億元，但近10年來集團虧損頻頻，旗下華映、綠能、尚志陸續下市，甚至面臨倒閉危機，董事長林郭文艷強勢主導大同轉型，卻績效不彰、被外界視為經營不善，只能靠賤賣祖產支撐下去，雖千億土地資產成為大同強而有力的後盾，但與此同時也引來各方的覬覦。
三圓建設董事長王光祥首先透過旗下3家投資公司買進大同持股超過10％，而後在《公司法》修正後，廣邀同業籌資加入戰局，爭取持股超過50％，主張召開臨時股東會，來全面遴選董事席次、重組董事會。
面對市場派來勢洶洶，公司派打出中資牌，主張王光祥曾向陸資企業借款31億，持有的大同股份恐涉及中資，要依法剔除違法中資的股東權，對此，市場派則找來親綠背景的前中鋼董事長林文淵反制，並提名「反中第一人」前立委黃國昌為獨立董事，強力要切割有中資色彩的傳言。
股東常會爭議四起 公司派難辭其咎
今年6月30日大同召開股東會改選董監事，公司派大獲全勝9席全拿下，不過當天一早場外聚集多名「黑衣人」進駐維持秩序，有部分自然人跟法人股東到現場卻被剝奪投票權，無法在場投票，現場一度爆發衝突，市場派指控，報到時發現約有26000張股票、逾53%股東投票權遭林郭文艷逕自刪除。
針對此事，大同公司依金管會要求，當天雖召開重訊說明，但仍被認定其在執行業務上有重大違反法令情事，並侵害股東權益行使，除了證交所將大同打入全額交割股，投保中心也決議通過對該公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟；而後，經濟部駁回大同公司的董監事變更申請登記，金管會則以涉犯違反《證券交易法》特別背信罪罪嫌，依法告發，並命該公司不得再自行辦理股務事務，使得大同的經營權又再添變數。
另一邊，市場派代表股東、欣同投資顧問董事長林宏信，搶先王光祥向經濟部申請召開股東臨時會改選董事獲准，時間訂於10月21日；公司派為阻止股臨會召開，向行政院、行政法院提起訴願並申請停止執行，但日前皆紛紛遭駁回，股臨會的召開勢在必行。
股臨會成終局之戰？兩派糾葛結局將揭曉
近日金管會四度查獲大同有違法中資，依法開罰台幣2500萬元，外界也好奇是否會影響股臨會，不過經濟部對外釋疑，宣稱查獲的中資跟欣同、新大同無關，原有的行政處分不受影響，股臨會將照常舉行。
市場派領頭王光祥表示，目標要在此次股臨會拿下過半席次，市場派大軍整合，預計推派曾任台電、中鋼董事長的林文淵為董座候選人，讓他來整頓大同集團、興利除弊。林文淵則稱自己有信心一年內就讓大同營運有所改變。
這場經營權爭奪戰是否成終局之戰？百年大同是否易主，就看10月21日的股東臨時會能否如期展開，且出席人數有無過半，但看在外界眼裡，兩派人馬的恩怨糾葛仍難畫下句點。