Barnhill歸隊黃佩真適時一擊 挑戰賽新力旺旺師扳平戰局
Barnhill歸隊黃佩真適時一擊 挑戰賽新力旺旺師扳平戰局
記者吳政紘/台北報導
calendar_today2020-10-17 17:43:09
企業女子聯賽季後賽第二場挑戰賽，新力旺旺獅推出強勢回歸的超級洋投Kelly Barnhill先發，希望能夠扳平戰局，新世紀黃蜂則是以季末表現出色的本土小將施彩芸應戰，結果先發6局只被敲出4支安打的施彩芸，卻因為一局下半的控球亂流，種下敗因，被黃佩真敲出超前比數的2分打點二壘安打，最終以1：3敗下陣來。
對於自己的失投，施彩芸說怪只能怪自己，後來在教練的提醒後，才回神，可惜，為時已晚。至於強勢歸隊的Barnhill，雖然狀況不是最好，但依舊演出完投，7局的投球當中，被黃蜂打線敲出8支安打，但關關難過關關過，只在一局上半因為林鳳珍的陽春全壘打，失掉唯一的1分。談到重返台灣的感覺，Barnhill1表示，很開心能夠幫助球隊追平系列賽，雖然自己的狀況沒有很好，但好在隊友打線夠給力。不過Barnhill也小小的挖苦一下G1單場雙響的Tori Vidalas。Barnhill表示：「我主投的比賽，Tori的全壘打，都不會出現，希望她可以對我好一點。」打完前兩戰，旺獅和黃蜂各取一勝，對於這樣的結果，兩隊總教練都表示可以接受，都在原先設定的狀況內。而依照兩隊洋投使用方式來看，Carson將在周日（10/18）的第三戰先發迎戰，至於Barnhill和Carson的王牌對王牌戲碼，則是要到下周六（10/24）在台中萬壽公園棒球場上演。