專訪／畢業才說「我喜歡妳」　曾敬驊比你想像得更勇敢！

說起來只是簡單幾句，但倘若你知道以前的曾敬驊，是多麼難跨出第一步，就知道這對他而言有多麼不容易了，「其實我高中的時候，一直暗戀一個女生，只是我一直沒有把這件事情說出來，因為那時候，我好像沒有那個膽識去講這些事情，一直到高中快畢業的時候，我才把這件事情講出來，但她那時候已經有另一半了，而且還是我的朋友。」
誇張的是，高中那幾年，曾敬驊永遠只是陪伴這個女生上學、搭車或走路，卻始終沒說出口「我喜歡妳！」偏偏要到他考上高雄的大學，要離開宜蘭了，才願意說出口，為何？他說：「我覺得太久了，高中已經要畢業了，要去外縣市唸書了，就想把這件事講出來，然後我就說了，那時候也沒有很難過，沒有說一定要跟對方在一起之類的，已經做好心理準備和退路才去說的，可是現在回想起來，才覺得高中時候有點可惜，怎麼沒有談一場轟轟烈烈的愛情。」
也不知道是不是因為這次的勇敢，讓曾敬驊的心和想法打開了一些，在進入義守大學電影與電視學系之後，投入學習幕後的東西，令他的眼界更開闊，跟同學一起沉浸在想要拍攝的作品裡，曾敬驊享受著自由和突破，「我們從前置開會一直到開拍整個作品出來，10幾個小時或20個小時都相處在一起，那是一個很像家的地方，我覺得排練這件事情跟我的大學生活，已經融在一起了，真的非常珍貴。」
也因為這種義無反顧想要完成一件事情的感覺，讓曾敬驊決定再勇敢跨出另一步：獨自北上參加《返校》的海選，他笑說本來幾個同學相揪一起去，結果最後其他人都臨時反悔，剩下他孤伶伶一個，但這次曾敬驊不想再遲疑了，因為他原本是在學導演的東西，後來發現必須先認識表演，對他學習當導演才會更有幫助，於是一念之間，他拚了，更沒有想到的是，他居然上了，正式成為《返校》男主角，而踏進演藝圈，也徹底讓原來稍微「封閉」的曾敬驊，有了更多可以勇敢的理由。
因此對於在《刻在你心底的名字》中的大突破，現在的曾敬驊只有滿心感謝，「感謝導演讓我挑戰Birdy這個角色，演員碰到這種角色就是要挑戰，像張國榮或是《以你的名字呼喚我》男主角提摩西夏勒梅，他們演這種同志角色，你並不會覺得他們被定位什麼的，只會覺得這二個人好有味道喔，有自己的個人魅力，好像他們每一部作品和魅力累積起來之後，演技也跟著提升了一個層次。」
連曾敬驊保守的爸爸，當聽到他要演出同志角色時，回應都居然是「你要好好準備」，可見老爸對兒子的期待，僅希望未來的曾敬驊，可以一步步站穩自己的腳步，層層建構自己的勇敢，在第3部電影作品中，表現得比《刻在你心底的名字》更進步，發散出屬於他自己的獨特光芒。