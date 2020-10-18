影／彰基不老舞台　銀髮族尬才藝fun光彩

阿公阿嬤動起來！彰化基督教醫院17日舉辦年度「銀髮FUN光彩」才藝競賽，14支來自縣內65歲以上的銀髮族長輩，在台上大秀才藝，有太鼓活潑生動的演出，還有拉丁肚皮舞等，熱鬧萬分，藉由才藝展現，達到肯定自我價值，活躍老化的目的。

▲愛加倍 - 銀髮族代間太鼓表演，太鼓合併扇子舞蹈演出，融合長者及孩子們魔術表演，讓演出變個生動又活潑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

× ▲愛加倍 - 銀髮族代間太鼓表演，太鼓合併扇子舞蹈演出，融合長者及孩子們魔術表演，讓演出變個生動又活潑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

彰基副院長周志中於活動致詞時贈送大家4項養生大禮 「喝水、走路、睡覺、唱歌」，期盼所有人能夠創造更多喜樂、健康的泉源，並獲得身心靈滿足的生活，更活出快樂人生。

員林市愛加倍銀髮族「振鼓飛揚」，成員與兒童們以太鼓搭配節奏輕快的歌曲，擊鼓聲配合孩子們的扇子舞，呈現活潑生動的一面，旋即再前後互換，由孩子們擊鼓，阿嬤們頗具氣勢的扇子舞，全場熱烈掌聲。

彰化元極舞委員會的元極功夫扇融合舞術、舞蹈、功法及音樂的肢體表現，表現出強健的體魄及靈巧的身手

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不老天鵝律動舞蹈團由一群65歲以上的資深美少女組成，表演風格由音樂啟程搭配，自慢動作睡著的洋娃娃，轉為有活力的舞蹈娃娃。鼓健康太鼓表演，帶來日式創新太鼓方式，展現力道、氣勢之外，更展現出不老活力再現。

▲不老天鵝律動舞蹈團資深美少女，自慢動作睡著的洋娃娃，轉為有活力的舞蹈娃娃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

× ▲不老天鵝律動舞蹈團資深美少女，自慢動作睡著的洋娃娃，轉為有活力的舞蹈娃娃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

雅茵藝術舞蹈公益團的紗巾肚皮舞，隨音樂搖擺，婆娑起舞，極優柔嬌娜。愛加倍 - 銀髮族代間太鼓表演，太鼓合併扇子舞蹈演出，融合長者及孩子們魔術表演，讓演出變個生動又活潑。

愛加倍團員張俊梅開心的說，大家展現出活躍精采的表演，臉上洋溢著自信與笑容，對她們來說是很美好的回憶，也應證了「要活就要動」，活到老、學到老的秘訣，就是要快樂、要運動。

▲彰化元極舞委員會的元極功夫扇融合舞術、舞蹈、功法及音樂的肢體表現，表現出強健的體魄及靈巧的身手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

× ▲彰化元極舞委員會的元極功夫扇融合舞術、舞蹈、功法及音樂的肢體表現，表現出強健的體魄及靈巧的身手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

周志中表示，參賽人數一年比一年多，代表長輩愈來愈健康，銀髮族透過活動參與，有更多人際互動機會，同時培養休閒興趣，並且藉由才藝展現，達到肯定自我價值，促進長者身心靈的健康，達到活躍老化目的。