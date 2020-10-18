「保護傘」遭攻擊 綠委：迅速捉到唬仔只能算是一壘安打
「保護傘」遭攻擊 綠委：迅速捉到唬仔只能算是一壘安打
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-18 08:00:00
香港人權律師黃國桐發起的港人庇護所「保護傘餐廳」16日遭人潑灑穢物，警方昨夜鎖定一名莫姓嫌犯，查獲作案工具後將其逮捕歸案，莫男辯稱是因為餐廳食物害他吃壞肚子，生心不滿才決定潑糞報復，不過警方對他的說詞存疑，認為莫嫌背後應有人唆使，至於動機是政治還是其他糾紛，還要進一步調查。對此，民進黨立委王定宇表示，在台港人三度遭攻擊、恐嚇，這些事件不應該只是單純查緝動手的「卒」，應揪出幕後主使者重罰。
保護傘餐廳昨遭一名男子闖入，朝店員及餐廳櫃檯潑糞後逃逸，警方已將嫌犯帶回偵查。去年9月香港歌手何韻詩赴台北參加遊行，遭統促黨人士潑紅漆；今年4月銅鑼灣書店店長林榮基正在喝咖啡時，也遭不明人士潑紅漆。王定宇指出，此次迅速捉到動手的「唬仔」，雖然值得為警方喝采，但只能算是「一壘安打」，先前在台港人數度被恐嚇攻擊，這些事件不應該只是單純查緝動手的「卒」，台灣應該查明背後的指使者，「台灣警方應該查明這些事件背後的關聯性，只有揪出幕後的主事者，才算是得分的『全壘打』！」
王定宇強調，只要這些案件有關連，就適用2017年修法完成的新版《組織犯罪條例》，可以重罰背後的指使者，如果背後指使者與中共黨政軍或附屬組織有關，則可適用2019年通過的《國安法》予以重懲。
台北市警察局今上午舉行記者會，說明保護傘餐廳遭潑糞一案，警方表示，莫男目前為失業狀態，並有傷害前科，懷疑他可能具幫派背景，且手機中有刪除跡象，已將手機送交鑑識中心還原，以釐清莫嫌犯案前曾與何人聯繫。新聞來源為Newtalk 新頭殼