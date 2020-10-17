日夜溫差大！周日各地低溫22至24度 北東防大雨豪雨
日夜溫差大！周日各地低溫22至24度 北東防大雨豪雨
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-17 18:41:50
今（17）日白天北台灣及東半部地區再度出現不定時降雨與飄雨，宜蘭地區更出現短時大豪雨，至於溫度方面，民眾明顯感覺得到風大、日夜溫差大。氣象局指出，明（18）日雨勢將再度明顯起來，大台北山區、基隆北海岸及宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率。溫度部分，各地低溫約22至24度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾適時調整穿著。
氣象局指出，周六日（17日、18日）東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，其中桃園以北及宜蘭高溫僅24、25度，一整天較涼，其他地區高溫約27至32度，各地清晨低溫約22至24度，早晚也較涼。另外，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部較大雨勢，但對水情的幫助並不大。氣象局進一步指出，台灣降雨的兩大來源分別是梅雨及颱風，今年梅雨季雨量偏少，颱風則是截至目前都還沒有侵台的颱風，而回顧上一次沒有侵台颱風的年份，要回溯到1964年了，呼籲大家珍惜用水。
氣象局預估今晚至明天（18日）雨勢會再度明顯起來，桃園以北及東半部易有局部雨，其中大台北山區、基隆北海岸及宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率，由於連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水，至於其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區留意熱對流發展的情形。預測溫度方面，桃園以北及宜花地區明日高溫約24至27度，竹苗及台東高溫約28、29度，中南部地區仍可達32度左右的高溫；至於各地低溫約22至24度，中南部日夜溫差較大。同時提醒，東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪亦大，海邊活動、海上作業請特別注意安全，另外大台北地區亦有較強陣風，也請留意。