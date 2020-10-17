後疫情振興台南觀光　賴清德擔任行銷大使

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後疫情振興台南觀光　賴清德擔任行銷大使

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-17 20:35:38

副總統賴清德受邀擔任台南觀光行銷大使
▲副總統賴清德受邀擔任行銷大使，在後疫情時期推廣台南觀光。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.17）
後疫情時期，許多台南的地方團體希望更積極推動在地深度旅遊，米街人文協會結合地方各家老店，17日一同舉辦「南德相聚」市集活動，除邀集具有台南特色的商家，在後疫情時期推廣台南觀光，特別邀請副總統賴清德擔任行銷大使。
主辦單位米街人文協會希望藉由賴清德的高人氣，吸引各地粉絲與遊客來台南走遊、享美食，體驗古都風情，一起當台南觀光推廣的大使；賴清德特別與粉絲個別合影，讓「賴粉」們喜出望外。
▲賴清德與「賴粉」個別合影。（圖／記者陳聖璋攝，2020/10/17）
▲賴清德與「賴粉」個別合影。（圖／記者陳聖璋攝，2020/10/17）
賴清德表示，新冠肺炎確實衝擊台南的觀光，主辦單位邀請他回台南，行銷台南的觀光，他欣然應允。賴清德說，主辦單位選在「陳德聚堂」辦這場「南德相聚」活動，陳除了姓氏，也代表「陳年、故」，德則是指賴清德，陳德聚堂意即「賴清德的老朋友相聚在此」，賴清德頗為讚許主辦單位的巧思安排。

賴清德說明台南地方美食、宗教文化的特色，他說，台南的食物相較其他地方，稍微甜了一些，因此讓台南的人情甜了幾分，台南人是很熱情的，對人相當善意、相當友好。

為何台南的食物會比較甜？賴清德指出，一府二鹿三艋舺，早期台南是台灣的首府，王公貴族、富有人家多數在台南，經濟實力較好，才有辦法用「甜」作為料理元素，幾百年流傳下來，從王公貴族、富有人家到民間一般人家，台南的料理就比較甜了一些。

▲賴清德介紹台南在地文化的種種特色。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.17）
▲賴清德介紹台南在地文化的種種特色。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.17）
「台南各種美食應有盡有，每個台南人都有自己的美食口袋名單」，賴清德說，他常去府前路福記肉圓吃肉圓，若是吃羊肉，則是去包成羊肉，早餐也會去阿堂鹹粥。

賴清德表示，他觀察到一個現象，台南人尤其是退休後的男性，常常不在家吃飯，會四處去吃自己喜歡吃的美食，台南的每一家店，都不會讓大家失望。

台南的文化相當豐富，有小吃、古蹟，而廟宇與宗教也很重要，賴清德強調，四大宗教的第一間都是在台南，天主教的教堂在後壁區、佛教在北區開元寺、道教在民權路玄天上帝廟、基督教則是在新樓醫院教堂。
賴清德特別提到，他在台南市長任內，用很多力量去行銷台南的四大月老廟，台南的月老公都能促成連理，但四大月老廟的月老各有不同的、另外的職掌，例如武廟的月老，專治爛桃花；許久無法結連理，就要去拜興濟宮的月老；另一半愛亂吃醋，就去拜重慶寺的月老；大天后宮的月老則是擅長牽紅線。
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