影／2020彰化縣聯合婚禮　20對新人情定白色海豚屋

2020彰化縣聯合婚禮今（17）日在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，彰化縣長王惠美為新人福證，並在多位貴賓及親友的觀禮下，走向地毯那一端，共同見證20對新人完成終身大事，感受幸福洋溢的氣氛。

▲2020彰化縣聯合婚禮在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

× ▲2020彰化縣聯合婚禮在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

位在伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心，在落成啟用後，由於建築唯美浪漫，有「白色海豚屋」美譽，一直是網友打卡熱門景點，縣府今年的聯合婚禮特別做為婚禮會場，更添浪漫。

▲彰化縣長王惠美為新人福證。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

× ▲彰化縣長王惠美為新人福證。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

披起白色婚紗，20對新人們走進白色海豚屋，海裡白海豚也傳遞祝福，海畔白色風車轉動著幸福，最浪漫婚禮就在彰化縣自然生態教育中心情定終生了，把彰化最夢幻的打卡景點推向浪漫高點，沿途夕照、古蹟等還可以串起最棒的蜜月行。

民政處長賴致富表示，今年度彰化縣聯合婚禮在宣傳期即吸引多對新人洽詢，廣受好評，報名新人中也有縣府同仁共襄盛舉

﹔

參加新人中編號17號李佳憲、胡碧桃兩人相識於越南，千里姻緣一線牽，共譜異國戀曲。

▲王惠美恭喜新人的愛情開花結果，並祝福「百年好合、永浴愛河」，也推薦新人的蜜月選在彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

× ▲王惠美恭喜新人的愛情開花結果，並祝福「百年好合、永浴愛河」，也推薦新人的蜜月選在彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.17）

王惠美恭喜新人的愛情開花結果，並祝福「百年好合、永浴愛河」，也推薦新人的蜜月選在彰化，結合各浪漫景點，串聯成很棒的蜜月回憶

﹔

王惠美強調，另外目前也在伸港地區規畫青年住宅，希望減輕年輕人成家壓力，提供年輕人樂婚、願生、能養的環境，在家鄉成家立業一起打拚，也期許新人互相包容，努力經營，和樂幸福的家庭。

王惠美也推薦新人蜜月行選在彰化，附近有蛤蠣兵營，還有台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘培王國蛋捲觀光工廠，接著可以到線西塭仔漁港吃海產，再到鹿港漫遊古蹟景點，參觀鹿港緞帶王觀光工廠、台灣玻璃館、白蘭氏健康博物館、秀傳健康園區醫學博物館、卷木生活館等觀光工廠，沿路可以再到王功看夕照，串聯成很棒的蜜月行。