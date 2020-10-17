莫男疑收錢到保護傘餐廳潑糞 警拘提3教唆男
中央社
calendar_today2020-10-17 20:44:43
（中央社記者林長順、劉建邦台北17日電）協助在台灣尋求庇護香港人維持生計的保護傘餐廳潑穢物。警方今天逮捕涉案的25歲莫姓男子，移送北檢。莫男坦承收錢辦事遭檢方聲押。警方晚間拘提3名教唆男子到案。
檢警調查，有傷害前科的莫男昨天自汐止住處提裝有穢物的桶子出門，搭計程車到台北市新生南路附近，再徒步至保護傘餐廳，把穢物潑灑至櫃檯後，隨即逃離現場，一名香港籍女店長遭波及。台北市大安警分局與刑事警察大隊案發後組成專案小組偵辦。專案小組擴大調閱案發地周邊監視器及訪查後，掌握莫男涉案，今天凌晨前往莫男在新北市汐止區住處逮人，並起獲作案鞋子、帽子及裝有穢物的水桶。
莫男警訊時供稱，是因前一天到保護傘餐廳消費後，吃壞肚子心生不滿，才持裝有雞糞等穢物前往店家潑灑。警方訊後依涉嫌恐嚇、傷害、毀棄損壞、公然侮辱罪，將莫男移送台北地檢署偵辦。
檢方偵訊時，突破莫男心房，莫男坦承有3名男子以新台幣1萬5000元代價，教唆他前往保護傘餐廳潑糞，檢察官隨後以本案有共犯在逃，莫男有逃亡、勾串共犯之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。另外，檢察官立即開出3張拘票，指揮警方專案小組逮捕教唆的幕後藏鏡人。警方晚間將3名男子拘提到案，調查犯罪動機，目前正在偵訊中。（編輯：李亨山）1091017