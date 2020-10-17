P聯盟／老東家璞園戰力吃緊 陳世杰確定復出當領航猿
P聯盟／老東家璞園戰力吃緊 陳世杰確定復出當領航猿
記者黃建霖/新竹報導
calendar_today2020-10-17 20:37:52
在去年宣布退休的璞園後衛「溪湖」陳世杰，今天在P+聯盟的熱身賽中上場，賽後他也坦承自己的確是要復出了，也一直都有在進行訓練和運動，藉此來維持體態。
璞園在新賽季將要兩聯盟同時參賽，但他們目前卻僅有13名球員，讓不少人為他們的補強狀態相當擔心。不過日前有媒體報導指出，毛加恩、林金榜和陳世杰等人都可能準備復出，為前東家的戰力做出貢獻。陳世杰今天在比賽中以球員身分登錄，而且有上場打6分多鐘，總共4投1中拿到2分，還有抓下1個籃板，在場上出賽時間並不多，但卻是他將復出的一個訊號。
賽後記者會結束後，陳世杰表示他和總經理陳信安有討論過了，已經確定會在新球季復出，未來將作為領航猿的一員為球隊做出貢獻。
許久沒看到這麼多觀眾球迷，陳世杰笑說自己有點緊張，不過執行教練楊宜峰則是稱讚他雖然還在磨合當中，但成功扮演老大哥的角色，相信他能帶領璞園拿到好成績。領航猿今天以67:75敗給富邦勇士，而且球隊大將施晉堯還因為腰傷而退場，楊宜峰表示，球隊未來的名單還要再進行討論，目前還有時間。