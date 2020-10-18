立榮東沙包機被迫返航 專家曝中共最後恐「奪島走人」
立榮東沙包機被迫返航 專家曝中共最後恐「奪島走人」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-18 09:32:33
我國立榮航空9051航班飛往東沙島的軍用包機，遭香港區管中心拒絕進入飛航情報區，因此被迫返航，引發爭議。對此，我國空軍前副司令張延廷昨（16日）在節目上分析，認為這背後有政治因素，中共只是在測試，並警告中共對東沙島的下一步可能是先「封而不打」，之後「圍而不戰」，最後「奪島走人」。
立榮軍包機從高雄小港機場起飛前往東沙島，卻遭香港航管區禁止進入，還一度傳出是我方主動取消進入要求調頭，不過民航局公布通聯紀錄打臉，實為港方明確表示拒絕立榮進入。對此，張延廷昨在節目上表示，此舉是對防務變相的封鎖跟干擾，使我國東沙人員和物資運送受阻，背後可能有政治因素。張延廷認為，東沙島距離台灣440公里，距中國的汕頭260公里，形成「我遠敵近」的情況，反而變成對中共有利的地緣戰略，因此先拿東沙島開刀，「剛好掐住咽喉」。
張延廷分析，中共是在做測試，先對簡單的軍包機動手，下次看看對軍機C130動手，最後再來對軍包船、軍租船動手，而東沙島具有重要戰略地位，「剛好在台灣海峽的中間，也在巴士海峽寬度的中間，又是南海的入口」，因此被中共視為對付台灣的籌碼。張延廷也大膽預測，中共對東沙島將來採取的對策，會先「封而不打」再「圍而不戰」，最後才是「奪島走人」，因此我方必須想到這些招式，把可能遇到的狀況列出來因應。