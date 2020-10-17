玩家嗨翻華山！Mountain Dew挺你　絕地求生連兩日開戰

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玩家嗨翻華山！Mountain Dew挺你　絕地求生連兩日開戰

記者吳政紘/台北報導

calendar_today2020-10-17 21:29:57

▲以「絕地求生M」打造出的特色打卡點及射擊戰場，玩家可以身穿軍服手持槍枝，化身為遊戲中的主角拍下帥氣的身影。（圖／NOWnews）
▲以「絕地求生M」打造出的特色打卡點及射擊戰場，玩家可以身穿軍服手持槍枝，化身為遊戲中的主角拍下帥氣的身影。（圖／NOWnews）
美國暢銷碳酸飲料《Mountain Dew 激浪》，今明兩日攜手人氣手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》於華山1914文化創意產業園區舉辦「Mountain Dew挺你 絕地求生」活動，現場累計聚集超過千位民眾、玩家參與，不僅有好吃、好喝的特色餐點，還有刺激的槍戰體驗與雷射激光秀，讓不少參與的玩家都大呼過癮，直呼明天還要參加。
由於不少玩家都熱衷於射擊遊戲，因此本次Mountain Dew特別攜手PUBGM，一同舉辦大型的體驗活動，《NOW電玩》也讓特派小編「茉晶」前往導覽介紹，在打卡區也有許多玩家，身穿軍服手持道具槍枝，就是為了體驗遊戲中的場景，此外，現場不少民眾都在拍照打卡排隊領取Mountain Dew口味蛋糕與特調飲品，現場玩家表示，「活動很好玩、很刺激，調飲很新奇也好喝」。
▲民眾於打卡區現場著裝拍照。（圖／NOWnews）
▲民眾於打卡區現場著裝拍照。（圖／NOWnews）
▲身穿軍服手持槍枝，化身為遊戲中的主角。（圖／NOWnews）
▲身穿軍服手持槍枝，化身為遊戲中的主角。（圖／NOWnews）
由於Mountain Dew是不少玩家打Game吃雞的好夥伴，現場看到這麼多好吃的點心，更是讓參與的民眾的食指大動，在餐飲區中，就有以Mountain Dew口味製作的杯子蛋糕以及特調飲品，也是本次活動最受歡迎的一個區域。

▲精緻的Mountain
▲精緻的Mountain Dew口味杯子蛋糕。（圖／NOWnews）
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▲ 現場共有四種特調飲品（綠色童話、牛奶湖、激浪冰茶、野戰莫西多）。（圖／NOWnews）
▲民眾熱情參與試吃。（圖／NOWnews）
▲民眾熱情參與試吃。（圖／NOWnews）
此外在大草坪上，主辦單位也精心打造出模擬絕地求生的場景，玩家可從中穿梭體驗「上戰場」的感覺，夜間還有刺激的槍戰活動以及精彩的雷射激光秀，玩家若今日沒有體驗到沒關係！明日還有一場，可別錯過。

▲以絕地求生M場景打造的模擬戰場，玩家可盡情體驗。（圖／NOWnews）
▲以絕地求生M場景打造的模擬戰場，玩家可盡情體驗。（圖／NOWnews）
主辦單位表示，參與活動現場不僅好吃又好拿，不僅下午兩點到五點的「日光場」，現場備有100份的Mountain Dew杯子蛋糕以及特製飲品供民眾拍照打卡兌換外，晚間「月光場」五點到九點，更有刺激的槍戰體驗與雷射激光秀，玩家可以在夜晚盡情於戰場廝殺，一同體驗「吃雞」的樂趣。

▲夜間場雷射激光秀，越晚越熱鬧。（圖／NOWnews）
▲夜間場雷射激光秀，越晚越熱鬧。（圖／NOWnews）
▲夜間場開放民眾參與激烈槍戰活動。（圖／NOWnews）
▲夜間場開放民眾參與激烈槍戰活動。（圖／NOWnews）
此外，現場也將提供漢堡王當期最殺的優惠券大全，共有24個優惠品項，讓消費者「超殺超好用」。自10月27日起，只要是到全台漢堡王臨櫃消費，購買「超值量套餐」搭配百事系列飲品，就贈《PUBG MOBILE：絕地求生M》刮刮卡一張，張張有獎，除了有PUBGM獨家序號限量虛寶外，還有五台最新 iPad Air 4 (WIFI 64G)等你來刮，獎品豐富可不能錯過。

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▲ 10月27日起至漢堡王點購超值量套餐搭配百事系列飲品，即贈送絕地求生M刮刮卡乙張。（圖／主辦單位提供）
 



 

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