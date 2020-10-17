玩家嗨翻華山！Mountain Dew挺你　絕地求生連兩日開戰

由於Mountain Dew是不少玩家打Game吃雞的好夥伴，現場看到這麼多好吃的點心，更是讓參與的民眾的食指大動，在餐飲區中，就有以Mountain Dew口味製作的杯子蛋糕以及特調飲品，也是本次活動最受歡迎的一個區域。
此外在大草坪上，主辦單位也精心打造出模擬絕地求生的場景，玩家可從中穿梭體驗「上戰場」的感覺，夜間還有刺激的槍戰活動以及精彩的雷射激光秀，玩家若今日沒有體驗到沒關係！明日還有一場，可別錯過。
主辦單位表示，參與活動現場不僅好吃又好拿，不僅下午兩點到五點的「日光場」，現場備有100份的Mountain Dew杯子蛋糕以及特製飲品供民眾拍照打卡兌換外，晚間「月光場」五點到九點，更有刺激的槍戰體驗與雷射激光秀，玩家可以在夜晚盡情於戰場廝殺，一同體驗「吃雞」的樂趣。
此外，現場也將提供漢堡王當期最殺的優惠券大全，共有24個優惠品項，讓消費者「超殺超好用」。自10月27日起，只要是到全台漢堡王臨櫃消費，購買「超值量套餐」搭配百事系列飲品，就贈《PUBG MOBILE：絕地求生M》刮刮卡一張，張張有獎，除了有PUBGM獨家序號限量虛寶外，還有五台最新 iPad Air 4 (WIFI 64G)等你來刮，獎品豐富可不能錯過。