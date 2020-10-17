「保護傘」餐廳潑糞主嫌莫姓男子 北院迅速裁定羈押禁見
「保護傘」餐廳潑糞主嫌莫姓男子 北院迅速裁定羈押禁見
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-17 21:38:51｜update2020-10-17 21:39:16
協助流亡香港人在台合法工作的台北市「保護傘」餐廳，昨日遭不明男子潑灑雞糞釀成巨大損失，台北市警方今（17）日逮補涉案的25歲莫姓男子並移送法辦，北檢訊後認定莫男受到教唆有共犯未到案，涉嫌毀損、恐嚇等罪嫌重大且有串證之虞將其羈押禁見，北院於晚間8點半裁准。
台北市警局昨日在案發後，隨即成立專案小組積極查緝，經調閱相關監視器掌握嫌疑犯後，今日凌晨在涉案的莫姓男子住處逮人，並帶回犯案鞋子、帽子及裝穢物的桶子。據指出，莫男供稱前一天在該餐廳吃壞肚子，才準備穢物向店家報復表達不滿，但警方對他說詞存疑，甚至認為其背後有人教唆，而動機還要再進一步調查；在經過追查後，檢方於偵訊時突破其心防，莫男才坦承有3名男子以新台幣1萬5000元為代價，教唆他潑灑穢物。目前3名共犯已經到案，檢警現正調查犯罪動機。台北地檢署今日下午複訊後，將莫男聲押禁見，台北地方法院法官經過裁定後，晚間8點半准予羈押禁見。