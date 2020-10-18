恐怖分子斬首法國教師　極端伊斯蘭恐已滲透校園

這條界線就是教育機構中的言論自由，這也是構成法國社會基石。這些代表共和國的教師一直以來努力傳遞知識以及共享的原則與價值觀，卻遭到嚴重打擊。
據法媒表示，過去幾年來，學術言論自由就已不斷惡化，極端伊斯蘭思想影響部分年輕人的情況長久以來一直都存在。
大巴黎區（Ile-de-France，又稱法蘭西島）區議會議長波克瑞斯（Valérie Pécresse）向「重點週刊」（Le Point）表示，2015年「查理週刊」事件後，就有高中老師表示，有不少學生拒絕為受害者共同默哀一分鐘。政府當時得知後，並未有任何處理。
波克瑞斯曾邀請從恐攻受害者母親躋身為社會運動家的齊亞騰（Latifa Ibn Ziaten）舉辦校園巡迴演說，有些學校卻出現學生不願聽她演講而出言不遜。「我們也向政府提出警告，卻什麼也沒有發生」。
此外，部分學校的教師指出，在教導某些教材時會遇到困難，他們「不敢談論敏感議題」，例如納粹大屠殺、以色列－巴勒斯坦衝突、殖民歷史等。波克瑞斯說，「當教師談論少數學生不滿意的話題時，就會受到邪惡且無法容忍的壓力。」。
早在10月2日，也就是9月25日「查理週刊」舊址外男子揮刀砍傷2人的恐怖攻擊後一週，總統馬克宏（Emmanuel Macron）公開宣布將推動伊斯蘭分裂主義相關的草案，以防止國家遭到伊斯蘭分裂主義在內的分裂勢力傷害。他表示，「問題不在於政教分離。政教分離指的是國家保持中立態度，而絕非在社會中抹除宗教」。
政府草案提出4大行動方向，企圖整頓校園與宗教組織。第一，自2021學年起，除了健康等原因，將大幅限制在家自學。因此，孩子3歲起便強制進入校園。第二，公部門人員宗教中立。第三，擴大解散協會的可能性，而且要求所有接受公部門補助的協會簽署遵守政教分離的規章。第四，組織伊斯蘭協會，推動國內伊瑪目（Imam）訓練課程認證，不再到國外上課。
草案宣布後，全國各地都出現零星抗議，控訴政府試圖針對穆斯林，並將導致伊斯蘭恐懼症的情況更加惡化。
反伊斯蘭分離主義草案預計12月9日將法案送至部長會議進行辯論。但昨天的恐怖攻擊事件勢必將為草案增添輿論關注與辯論。
法國自2015年起頻繁出現恐怖攻擊事件，尤其以2015年最為嚴重，主要包括1月7日發生的「查理週刊」事件，造成12人喪生；8日一名警察在巴黎郊區遭到恐怖分子槍殺；9日則是導致造成4人死亡的猶太超市Hyper Cacher挾持事件。這3起案件已於今年9月正式開庭審理。
2015年4月19日阿爾及利亞裔學生殺害一名女子，並策劃攻擊巴黎南郊猶太城（Villejuif）教堂。6月26日一名真主黨成員斬首天然氣工廠老闆，這是法國本土第一起恐怖分子斬首攻擊事件。
以及2015年11月13日震驚全球的巴塔克蘭劇場等連環恐怖攻擊事件，造成131死，是法國二次世界大戰以來受攻擊喪生人數最多的事件。
2016年主要恐攻事件是一輛卡車駛入尼斯（Nice）國慶慶祝人潮中，導致86死。
2018年3月23日法國南部卡爾卡松（Carcassonne）和特雷比（Trebes）挾持槍擊事件，導致4人喪命。同年12月11日血染法國最大耶誕市集，史特拉斯堡恐攻造成5人喪生。
2019年巴黎警署行政人員刀砍同事，造成4名警員死亡，兇手也是受極端伊斯蘭影響。
今年的重大恐攻案件包括1月3日發生在猶太城的公園砍殺案，造成一人喪生；3週前，也就是9月25日「查理週刊」舊址攻擊案；以及昨天的歷史教師斬首攻擊事件。（編輯：馮昭）1091017