連禽獸都不如！台雙展籲反思人與自然關係

The China Post報導，第七屆「2020台灣美術雙年展」（簡稱台雙展）力邀多達49位(組)藝術家攜手展出繪畫、裝置、錄像、行為表演等201組作品，於10月17日展出至2021年2月28日。

本屆台雙展由臺灣藝術家暨策展人姚瑞中統籌策展，以「禽獸不如」(Subzoology)命題，藉由佛教「六道輪迴」的「畜生道」為切入點，反思人類對自然生物的長期掠奪與宰制。

▲泰雅族行為藝術家瓦旦塢瑪透過身體演示創作〈水世界〉，反思氣候劇變雖迫使人類面臨接連不斷的災難，實則肇因於人類對環境的危害，作品深切傳達善待地球的哲思 （圖｜The China Post)

週六開幕當日上午由參展藝術家瓦旦塢瑪、孫懿柔、葉子啓、林人中、傅雅雯+周書毅及鬼丘鬼鏟等帶來「行為表演快閃活動」，藝術家接力以「身體」與「行為」共譜對生態環境的反思與悲歌，為展覽揭開序幕。



▲孫懿柔以作品〈植物的血是綠色的〉表達對生命的新詮釋，各種形式的生命都應該被等同視之。(圖｜The China Post) ▲戶外演出終站由「阿川行為群」創辦人葉子啓，透過身體作為工具進行〈網〉的創作，展現極具生命力的行動藝術能量 (圖｜The China Post)





當日活動展演場域連結至與臺中有地緣之場所，從清水區的海洋生態館、大安港媽祖文化園區、最後再回到國美館，藉以呼應本展觸及之生態環境議題。



▲林人中透過作品〈老娘是狐仙〉，深入探索性別的流動與定義 (圖｜The China Post) ▲清水區的海洋生態館(左)、大安港媽祖文化園區(圖｜The China Post) ▲瓦旦塢瑪則以〈異胎〉展開對生命的解讀(圖｜The China Post) ▲藝術家孫懿柔透過作品〈變相〉展現對宇宙萬物的敬畏情感，呼籲應尊重生命、嘗試多維思考。 (圖｜The China Post) ▲傅雅雯+周書毅為本屆台雙展共創的多媒體裝置表演〈活著〉2020國美館版本(圖｜The China Post)





台雙展分為七大展覽子題，包含「獻祭與救贖」、「生物經貿潛史」、「無名戰爭肖像」、「實驗室╱手術室╱標本室」、「節慶╱沙洲╱綠覆率」、「獸倣者╱獸形人」、「棲息地/動物園/國家公園」以及「行為暨臨場藝術/多媒體裝置表演」。





策展人以這七大主題切入，旨在提醒社會大眾反思地球上各類有情眾生艱苦困境，善待其他生物便是保佑子孫綿延、長居久安之。



▲孫培懋-望著紅龍而忘了時間的男子 (圖｜The China Post)





展覽地點：國立臺灣美術館





日期：2020年10月17日-2021年2月28日