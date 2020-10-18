廣編／寶島眼鏡40週年全面升級致力成為視力保健首道防線

全台最大眼鏡通路商寶島科(5312)，旗下主品牌寶島眼鏡今年歡慶40週年，持續打造多面向價值與服務，並提升專業能力與聚焦回饋社會。今年看準市場需求，更大動作升級視力光學檢測儀器，提供最完善的視力檢測服務，並特別號召專業眼科醫師與資深驗光師共同發表「全民視力保健習慣調查」報告，呼籲民眾掌握驗光三原則：「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」，致力為全國人民打造健康視力環境。

30歲就可能老花！？國人視力保健習慣不佳 寶島眼鏡望拋磚引玉喚醒全民視力保健意識

台灣擁有高度近視人口比率，約2000萬人近視或有視力矯正需求，尤其隨著近十年網路時代來臨、3C電子用品幾乎百分之百普及，根據中華民國眼科醫學會2019最新調查指出，台灣人每日使用3C用品的總平均使用時數為10.7小時、等於一天3分之2的使用時間。然民眾的視力保健習慣卻並未隨著用眼趨勢成長，視力衰退及痠澀隨之成為現代人的文明病之一，據寶島眼鏡《全民視力保健習慣調查》顯示，近7成國人並未了解自己真正的近視度數與用眼狀況，並超過5成國人沒有定期驗光的習慣，造成許多民眾常等到眼睛感到強烈不適才考慮就診。





作為第一線人員，40年眼鏡品牌寶島眼鏡即發現許多消費者的用眼習慣問題，寶島眼鏡資深驗光師楊瓊瑤觀察分享：「過去老花好發於40歲以上，但近期許多30幾歲消費者也出現老花問題，但他們認為是散光度數增加，透過檢測後才發現原來已經老花。」她更進一步提到，隱形眼鏡的普及也改變消費者矯正視力的習慣，寶島門市約8成購買彩色隱形眼鏡的消費者多為30歲以下顧客，其中多數因為不正確的配戴習慣、配戴時間過長等因素，常出現血絲、不舒服的狀態。楊瓊瑤強調，逾5成民眾沒有定期驗光的習慣，反而失去對健康狀況的警覺機會；而對於一般消費者對眼睛病識感的降低，選擇具備全方位專業規格的儀器設備之驗光服務場所，能夠透過專業儀器與專業服務觀察，有效掌握民眾潛在的視力問題，把握黃金處理時間。





驗光不簡單！全面專業升級驗光流程 建立社區視力保健的首道防線





透過長期深度的消費者觀察與市場趨勢洞見，寶島眼鏡今年大動作引進來自德、法的專業高規驗光儀器，目前全國351家門市已有100家升級配置，為全國最大眼鏡通路，並配置具備專業驗光執照的驗光師提供詳細且客製化的諮詢。民眾視力矯正問題在設備加乘人員雙專業升級的服務模組下，提供全方位品質服務，同時期待養成消費者視力檢測習慣，帶來具潛力且愈趨穩定的營運模組，培養專屬寶島眼鏡的忠實顧客。





寶島眼鏡更翻轉「快速驗光」的普遍觀念，相比一般驗光5到10分鐘就簡單結束，寶島眼鏡的專業驗光流程至少長於30分鐘，比照國際最高標準，並依據每位民眾眼睛使用狀況不同，提供個人化評估解說，整體視力保健檢測流程完善且嚴謹，楊瓊瑤驗光師即提到：「驗配眼鏡時應保留足夠的驗光時間，勿在用眼過度後去驗光，驗配時間不夠和眼睛過度疲勞均可能導致度數誤差。」





在門市硬體設備及完整驗光流程全面升級之下，寶島眼鏡40年來作為最貼近民眾的視力保健守護者，也運用店點分布廣而多的優勢，提供社區居民眼睛健康快篩的服務，若是發現民眾有眼睛病變的前兆，也將協助轉介到醫療院所，協助民眾精準把握黃金時間，杜絕延遲就醫的狀況發生。寶島眼鏡總經理蔡宜珊表示：「長年的店頭經驗累積讓我們看到台灣消費者對於視力保健習慣的不足及需求，寶島眼鏡作為全台覆蓋率最高的眼鏡通路，有責任提供最完善與全面的配鏡檢測服務，並成為社區視力保健的第一道防線。」





除了專業儀器與人員服務模組的設備升級，寶島眼鏡也進行全面數位升級，門市導入AR彩色隱形眼鏡試戴系統及EYESmart線上鏡框AR試戴、極智焦距定位儀等技術，跟上數位轉型趨勢，目前有效會員已超過200萬人，提供消費者最舒適、便利的購買體驗。





捐贈配鏡服務深入偏鄉 寶島持續完善公益地圖





寶島眼鏡公益服務不落人後，過去30年持續投入資源，幫助超過10萬人次，今年更聯合18個專業團體推動「智慧巡眼公益服務城鄉普及計畫」，將資源投入14個偏鄉地區，讓視力諮詢資源較少的偏鄉民眾也能固定進行視力保健檢查，擁有清晰健康的視野。





寶島眼鏡分享，觀察到台灣偏鄉地區醫療資源稀少，尤其每個縣市內常出現城鄉醫療資源分配不均的情況，其中在65個偏鄉沒有眼科，以致普遍沒有視力保健習慣，尤其是年長者，忽略視力模糊、退化與不適等警訊，甚至可能造成嚴重後果，然而有高達85%的偏鄉民眾因交通及經濟因素放棄矯正及治療。寶島眼鏡總經理蔡宜珊說：「我們在公益巡眼進偏鄉過程中，常看到許多長者行動不方便，很少做視力檢查也沒有護眼觀念，視力退化同時卻連老花眼鏡都沒戴過。」為了協助偏鄉居民改善視力檢測問題，寶島眼鏡的公益巡眼車走訪新北市5偏鄉及屏東縣9偏鄉，目前已協助超過1萬人次、提供超過3千副公益配鏡成果，讓有需求的居民重獲健康視力，並一步步帶領偏鄉長者將良好視力保健習慣帶進生活中，而今年疫情寶島眼鏡也沒有缺席，共捐贈2萬支護目鏡予疾管署，寶島眼鏡期許不只能成為每位民眾最信任的視力保健守護者，更能在台灣需要資源的時候貢獻已力！

40年來，寶島眼鏡努力不懈力行企業社會責任，並持續透過巡眼公益服務將專業與公益熱忱擴及至全國大城小村，與專業驗光師攜手守護人民的視力健康，共同落實社區視力照護的關懷精神，寶島眼鏡總經理蔡宜珊表示:「寶島眼鏡有這麼多的門市店點，未來將在門市成立「眼健康智慧守護站」，當消費者因視力問題來到門市，透過眼健康初篩就能快速的提供服務，並透過門市專業驗光師為消費者傳遞正確的視力保健衛教，在第一線為國人的眼健康把關，期許能夠照護每雙台灣人的眼睛!

