MLB／搶七！布勒6局無失分完美封鎖 道奇二連勝逼平勇士
MLB／搶七！布勒6局無失分完美封鎖 道奇二連勝逼平勇士
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-18 08:05:09
在新生代強投Walker Buehler今天6局好投的帶領下，洛杉磯道奇在國聯冠軍賽第6戰頂住了壓力，靠著首局進帳的3分，以3:1打碎了勇士晉級的美夢，繼續延長戰線到3:3，雙方要藉由搶七來決定誰能進軍世界大賽。
Buehler今年季後賽前兩次先發都僅投了4局，上一戰對勇士他雖然繳出投5局被敲3安、失1分的優質內容，然而卻投出多達5次保送，球隊最終也以5:1輸給對手。但今天他很快調整之前控球上的問題，完全沒有丟出四壞球保送，雖然被勇士敲出7支安打，不過他靠著6次的三振化解危機，最終繳出6局無失分的優質先發。
道奇打線今天首局就有攻勢，一出局後Corey Seager和Justin Turner「背靠背」開轟，為球隊首開紀錄；之後Max Muncy獲得保送，Will Smith及Cody Bellinger連兩安，再要回1分，道奇單局打進3分，取得3:0領先。
勇士火力今天遭到Buehler的封鎖，直到他退場之後，才終於從中繼投手Blake Treinen手中找到機會，第7局Nick Markakis和Ronald Acuna Jr.連兩安替球隊追回１分。但這也是勇士本場第一次，也是最後一次的得分紀錄，最終道奇就以3:1擊退對手。