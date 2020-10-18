NBA／Paul被爆想披上紫金戰袍　湖人該怎麼準備交易包？

不過就算雙方互相有意，Paul接下來兩個賽季的薪資高達8556萬9960美元，湖人要交易不但得拿出打動雷霆的籌碼，而且還要拿出匹配上這份薪水的交易包才能成行。
NBC體育記者Dan Feldman指出，湖人的交易包薪資合計至少必須達到3300萬7051美元才行，
而如果扣掉一些不可能交易的球員和完全自由球員，他們可以拿出以下球員組合來為交易包：Danny Green (1536萬5853)、Avery Bradley (500萬5350)、JaVale McGee (420萬0000)、Kyle Kuzma (356萬2178)、Quinn Cook (300萬0000)、Alex Caruso (275萬0000)或是今年首輪28順位選秀籤(196萬4760)
而且這其中還有諸多限制，Bradley和McGee擁有球員選項，他們可以選擇要不要加入這個交易；Cook的薪水受保障的部分只有100萬美元，湖人必須將他轉為全額保障，才能保持他的可交易性，另外28號籤必須等到他們真的簽下該名球員後30天，才能被交易。
湖人甚至可以考慮和「教皇」Kentavious Caldwell-Pope重簽合約，以此來達到平衡交易薪資的目的，不過一切仍建立在他本人願意這麼做的情況下。
除此之外，外界認為Kyle Kuzma和Caruso兩位新星將會是最吸引雷霆的籌碼，湖人也還有2027年的首輪籤。以及2023、2024、2025、2026和2027年的次輪籤。
雖然這樣做可能會大大犧牲湖人的未來，以及目前球隊現有陣容的深度，但是得到Paul將是一個讓他們難以拒絕的誘惑，這將讓紫金大軍擁有夢寐以求的第2個攻勢發動機。