NBA／Paul被爆想披上紫金戰袍　湖人該怎麼準備交易包？

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NBA／Paul被爆想披上紫金戰袍　湖人該怎麼準備交易包？

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-18 08:43:33

▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人本季奪冠之後，立刻必須投入到明年衛冕的大業之中，有消息近期指出，當家球星LeBron James的「香蕉船」兄弟Chris Paul有意願加入球隊，若交易真能成真，對湖人來說將是巨大的補充，不過他巨大的薪資卻讓這一切變得困難。
Paul本賽季把雷霆帶到了季後賽，並且和火箭大戰7場後才落敗，證明自己仍然寶刀未老，但今年已經35歲的他，將不適合繼續待在雷霆了。《露天看台》體育記者Eric Pincus表示，Paul很想回到洛杉磯，並且James對自己的老友也是充滿信任和感情。
不過就算雙方互相有意，Paul接下來兩個賽季的薪資高達8556萬9960美元，湖人要交易不但得拿出打動雷霆的籌碼，而且還要拿出匹配上這份薪水的交易包才能成行。

NBC體育記者Dan Feldman指出，湖人的交易包薪資合計至少必須達到3300萬7051美元才行，

而如果扣掉一些不可能交易的球員和完全自由球員，他們可以拿出以下球員組合來為交易包：Danny Green (1536萬5853)、Avery Bradley (500萬5350)、JaVale McGee (420萬0000)、Kyle Kuzma (356萬2178)、Quinn Cook (300萬0000)、Alex Caruso (275萬0000)或是今年首輪28順位選秀籤(196萬4760)

而且這其中還有諸多限制，Bradley和McGee擁有球員選項，他們可以選擇要不要加入這個交易；Cook的薪水受保障的部分只有100萬美元，湖人必須將他轉為全額保障，才能保持他的可交易性，另外28號籤必須等到他們真的簽下該名球員後30天，才能被交易。

湖人甚至可以考慮和「教皇」Kentavious Caldwell-Pope重簽合約，以此來達到平衡交易薪資的目的，不過一切仍建立在他本人願意這麼做的情況下。

除此之外，外界認為Kyle Kuzma和Caruso兩位新星將會是最吸引雷霆的籌碼，湖人也還有2027年的首輪籤。以及2023、2024、2025、2026和2027年的次輪籤。
雖然這樣做可能會大大犧牲湖人的未來，以及目前球隊現有陣容的深度，但是得到Paul將是一個讓他們難以拒絕的誘惑，這將讓紫金大軍擁有夢寐以求的第2個攻勢發動機。
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