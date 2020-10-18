解放軍學者被起訴　中國威脅「報復」拘留境內美國公民

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解放軍學者被起訴　中國威脅「報復」拘留境內美國公民

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-18 10:18:33｜update2020-10-18 10:19:15

美國駐成都總領館關閉
▲美國政府指控，中國利用外交機構協助間諜取得簽證。圖為美國駐成都總領館關閉時，在館外揮舞中國國旗的民眾被公安驅離。（圖／美聯社／達志影像）
美國《華爾街日報》17 日引述匿名內部消息指，因美國司法部起訴多名與中國軍方相關的學者，中國政府官員警告美方可能拘留在中國的美國公民。知情人士透露，可能拘捕美國公民的消息，中國已經透過多個渠道發出警告，包括美國駐北京大使館。
7 月至今，美國已逮捕、起訴多名在美從事研究的中國科學家、留學生，司法部門指控，這些中國人實際上是竊取商業機密、知識產權的間諜，不少人擁有解放軍相關背景。同時，中國在美外交機構為這些間諜提供了庇護，協助取得簽證。內部消息人士向《華爾街日報》表示，中國的要求非常直接：美國法院應該撤銷（對中國學者）的告訴，否則在中國的美國人可能會發現自己觸犯了中國法律。
報導指，中國有時會在「毫無根據」或某些情況下居留外國國民，視為外交報復，這被許多華盛頓政客稱為「人質外交」。過去中國曾拒絕讓美國公民離境，並以虛假的指控逮捕加拿大、澳大利亞和瑞典公民。

▲（圖／翻攝自影片）
▲在美國加州研究癌症的中國學者唐娟，被指控隱瞞現役軍人身份取得簽證。（圖／翻攝自影片）
今年 6 月聯邦調查局（ FBI ）對解放軍現役軍人、持交換學者 J-1 簽證入境的唐娟進行調查，並以簽證詐欺罪起訴。但唐娟被起訴後藏身在中國駐舊金山總領事館近 1 個月。《華爾街日報》引述內部消息稱，中國官員威脅美方，若不讓唐娟返回中國，將在中國拘捕一名美國人。

但最後唐娟仍在 7 月被逮捕，其律師西格爾（ Malcolm Segal ）稱，調查結果顯示，沒有任何證據顯示中國政府試圖干預唐娟案，中國在此案、辯護過程中，都沒有發揮任何作用。

美國 9 月的旅遊建議（ travel advisory ）提醒美國民眾避免至中國旅行，警告中國政府拘留的他國公民，以進行談判。美國國務院發言人拒絕回應中國的報復威脅，並警告美國公民，如果遇到商務糾紛、法院要求支付合解金，或是遭到（中國）政府調查刑事、民事案件，很可能在問題解決以前無法離境。

美國國家安全部助理總檢察長德默斯（ John Demers ）表示，當局了解中國政府在沒有法律的一句的情況下，拘捕美國、加拿大等國民以作為報復的手段。德默斯拒絕透露有關中國威脅的細節，但呼籲中國如果希望被視為世界的領導國家之一，政府應該要尊重法治，停止劫持人質。
▲美國國家安全部助理總檢察長德默斯（
▲美國國家安全部助理總檢察長德默斯（ John Demers ）。（圖／美聯社／達志影像）
 
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