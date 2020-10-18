解放軍學者被起訴　中國威脅「報復」拘留境內美國公民

報導指，中國有時會在「毫無根據」或某些情況下居留外國國民，視為外交報復，這被許多華盛頓政客稱為「人質外交」。過去中國曾拒絕讓美國公民離境，並以虛假的指控逮捕加拿大、澳大利亞和瑞典公民。
今年 6 月聯邦調查局（ FBI ）對解放軍現役軍人、持交換學者 J-1 簽證入境的唐娟進行調查，並以簽證詐欺罪起訴。但唐娟被起訴後藏身在中國駐舊金山總領事館近 1 個月。《華爾街日報》引述內部消息稱，中國官員威脅美方，若不讓唐娟返回中國，將在中國拘捕一名美國人。
但最後唐娟仍在 7 月被逮捕，其律師西格爾（ Malcolm Segal ）稱，調查結果顯示，沒有任何證據顯示中國政府試圖干預唐娟案，中國在此案、辯護過程中，都沒有發揮任何作用。
美國 9 月的旅遊建議（ travel advisory ）提醒美國民眾避免至中國旅行，警告中國政府拘留的他國公民，以進行談判。美國國務院發言人拒絕回應中國的報復威脅，並警告美國公民，如果遇到商務糾紛、法院要求支付合解金，或是遭到（中國）政府調查刑事、民事案件，很可能在問題解決以前無法離境。
美國國家安全部助理總檢察長德默斯（ John Demers ）表示，當局了解中國政府在沒有法律的一句的情況下，拘捕美國、加拿大等國民以作為報復的手段。德默斯拒絕透露有關中國威脅的細節，但呼籲中國如果希望被視為世界的領導國家之一，政府應該要尊重法治，停止劫持人質。