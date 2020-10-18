國民黨不排除提「倒閣」 民眾黨：完全不認同也不考慮
國民黨不排除提「倒閣」 民眾黨：完全不認同也不考慮
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-18 10:53:34
行政院長蘇貞昌上週五（16日）前往立法院，原本欲進行施政報告並接受立委們質詢，不過卻因為美豬進口相關爭議，遭到國民黨團立委們杯葛。而17日甚至揚言不排除提出倒閣案。對此過去曾與國民黨團進行特定議題合作的民眾黨，則在此時投下反對票，黨團總召賴香伶就表示，「對這個提案，我們完全不考慮也不認同在此時國事內外交迫的時期，發動此不理性、且讓議事空轉的提議」 。
賴香伶說，各黨立委因爲無法進行總質詢，讓攸關國民利益的重要政策、修法提案難以通過。賴香伶也舉例，像是食安修法、勞保改革、修憲委員會啟動、司法精神病院系統建置、財政收支劃分法修正與兵役教召制度等，「所以民眾黨團並不贊同在此時發動倒閣」。而按照法律規定，若立法院立委們，要針對行政院長提出不信任案，也就是所謂的倒閣案，需要有1/3的立委提案連署。以全立法院113名立委為例，至少要達38席立委才能達標。目前國民黨團雖有40席立委加入運作，但無黨籍的高金素梅病假中、傅崐萁身陷囹圄，黨籍立委陳超明、廖國棟則雙雙尚在羈押中，因此湊不齊38席連署。若是真要提出倒閣案，勢必得尋求民眾黨或是時代力量的支持。不過眼見民眾黨如此反對，恐怕不要說讓倒閣案通過，就連發起連署都有困難。